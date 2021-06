11 giu 2021 11:54

“NON È GRAVE RICEVERE UNO SCHIAFFO QUANDO SI VA VERSO UNA FOLLA” - MACRON PROVA A MINIMIZZARE DOPO AVER BECCATO UN CEFFONE IN FACCIA, MA INTANTO L’AUTORE DEL GESTO, IL 28ENNE DAMIEN TAREL, È STATO CONDANNATO PER DIRETTISSIMA A 18 MESI DI DETENZIONE: QUATTRO IN CELLA E 14 CON LA CONDIZIONALE. UNA VOLTA SCARCERATO, SARÀ IN LIBERTÀ VIGILATA PER DUE ANNI, DOVRÀ RICEVERE CURE PSICOLOGICHE E NON POTRÀ… – VIDEO