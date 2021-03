“NON HAI ANCORA INCONTRATO NESSUNO?” – SE NON VOLETE FAR INCAZZARE IL VOSTRO AMICO SINGLE, È BENE TENERE A MENTE QUALI SONO LE CINQUE FRASI DA NON DIRE MAI A UN SINGLE – INTANTO, SECONDO UN SONDAGGIO, IL 59% È FELICE DELLE PROPRIE VITE SOLITARIE - SECONDO HAYLEY QUINN, ESPERTA DI DATING, MOLTE DONNE SOLE SI SENTONO VITTIME DI “SINGLE SHAMING” A SENTIRE "CONOSCO UNA PERSONA GIUSTA PER TE" E S'INCAZZANO

Volete non fare arrabbiare la vostra amica single? E allora seguite i consigli delL’esperta di dating britannica Hayley Quinn che alla rubrica FEMAIL racconta come ci sarebbero alcune frasi, all’apparenza innocue, che potrebbero causare un sentimento di “single-shaming”’ perché suggeriscono che una persona dovrebbe fare del suo meglio per trovare un partner.

Ecco le cinque frasi o domande da evitare per offendere che ci ascolta:

“Non hai ancora incontrato nessuno?”

La parola chiave qui è ‘ancora’, che suggerisce che la persona debba sbrigarsi a trovare un partner. Inoltre, la frase indica che non ci siano molte scelte riguardo al fatto se uno abbia voglia di una relazione o meno. Delle ricerche sul sito Match.com dimostrano che il 59% degli utenti single sono felici delle proprie vite così come sono; di questo 59%, il 61% vorrebbe trovare un partner, ma non si precipiteranno in una relazione con la persona sbagliata.

“Conosco la persona giusta per te”

Come tante altri casi di single-shaming, il problema di questa frase è che è piena di supposizioni riguardo la persona single e la sua necessità di trovare un partner. Secondo l’esperta non c’è niente di peggio che obbligare una persona a entrare in una relazione, anche quando lo si fa con buone intenzioni.

“Ci devono essere file di persone che vogliono uscire con te”

Anche se può sembrare un complimento, dire a qualcuno di avere molti ammiratori potrebbe assumere un tono sbagliato. Per esempio, l’idea che “ci sono tanti pesci nel mare” potrebbe ritorcersi contro nel caso in cui la persona abbia già speso molto tempo nel cercare un partner. Inoltre, commenti del genere potrebbero attirare un’attenzione scomoda nei confronti della persona in cerca di partner.

“Stai frequentando qualcuno di speciale?”

Solitamente, quando si fa questa domanda si sta semplicemente cercando di chiedere della vita sentimentale, però potrebbe rivelarsi problematica per diversi motivi: Innanzitutto, molte persone single potrebbero già avere persone ‘speciali’ nelle loro vite; infatti molte persone single hanno tante relazioni platoniche a cui danno tanto valore come amici o parenti. Secondo, la domanda suggerisce implicitamente che qualsiasi relazione più casuale non abbia lo stesso valore di relazioni più ‘serie’. Sarebbe come chiedere “hai già incontrato il tuo futuro sposo?”

“Perché pensi di essere ancora single?”

Così come negli altri casi, la domanda suggerisce implicitamente che sia sbagliato essere single, e che ci sia qualcosa da sistemare. Invece di vedere la relazione come il culmine naturale per tutti, bisogna dare l’opportunità alle persone di esprimersi individualmente e seguire il proprio destino. Un altro motivo per cui questa domanda potrebbe essere frustrante è che anche se uno sia in cerca di un partner, potrebbero non esserci motivi in particolari per cui si è single.

