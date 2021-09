“NON HO FATTO SESSO PER 12 ANNI” – LA STORIA DI ASTINENZA DI JULIETTE HERRERA, BONAZZA 35ENNE CHE DURANTE UN VIAGGIO IN INDIA “HA INCONTRATO DIO” E HA DECISO DI RINUNCIARE A DROGHE, SESSO E ALCOL – SOLO CHE CON IL PASSARE DEL TEMPO HA DOVUTO CHIEDERE AIUTO AGLI AMICI: “AVEVO PAURA POTESSE ESSERE DOLOROSO. MI SONO SENTITA COME UNA NOVELLINA, PERCHÉ HO DIMENTICATO QUALSIASI COSA. HO GUARDATO I PORNO E …”

Da "www.today.it"

juliette herrera 8

Niente sesso: questo era il voto che Juliette Herrera, 35 anni, si era promessa di rispettare dopo un viaggio religioso in India.

Facciamo un salto indietro: Juliette era una ragazza hippy innamorata di yoga e reiki, ma tutto è cambiato quando ha incontrato una donna cristiana durante i suoi viaggi, dopo una tragedia familiare che l'aveva segnata. "Ha pregato per me - spiega a The Sun - e ho avuto un'esperienza bellissima e illuminante con Dio. Ecco come è iniziato il mio viaggio nella fede, e nel compierlo ho voluto rinunciare a droghe, sesso, alcool, ho completamente trasformato il mio carattere".

juliette herrera 9

Ma, in questa sua nuova vita, avere appuntamenti con i ragazzi dopo una lunga astinenza dal sesso si è rivelato non proprio semplice: così ha spiegato la ragazza che è comparsa nella scorsa stagione di "The Bachelor", reality show australiano volto a trovare l'altra metà della mela per i partecipanti.

Juliette ha spiegato che molti ragazzi non le credevano quando raccontava la sua lunga astinenza sessuale. Man mano che passavano gli anni, tra l'altro, aumentava la paura infondata che fare l'amore avrebbe potuto rivelarsi un'esperienza dolorosa, dopo tanto tempo. "Dunque mi respingevano tutti, e mi chiedevo perché nessuno avesse voglia di aspettarmi, ero io il problema?" ha detto.

juliette herrera 7

Gli anni sono passati così: cinque anni di astinenza, che poi sono diventati otto, dieci, dodici. Un lungo periodo che però adesso è finito. Juliette ha raccontato di essere sessualmente attiva con il suo attuale fidanzato, ma fare sesso dopo 12 anni, a quanto pare, le ha richiesto qualche accorgimento particolare. "Mi sento come una novellina, perché ho dimenticato qualsiasi cosa". Insomma, la ragazza ha confessato di aver dovuto chiedere "ripetizioni" agli amici e guardare anche qualche video per adulti per "essere mentalmente pronta a spogliarmi di fronte a qualcuno". Soprattutto le sue amiche, dice, l'hanno aiutata a ricordarsi posizioni e "trucchetti" vari: e a quanto pare le lezioni hanno funzionato.

juliette herrera 10 juliette herrera 1 juliette herrera 11 juliette herrera 12 juliette herrera 2 juliette herrera 3 juliette herrera 4 juliette herrera 5 juliette herrera 6