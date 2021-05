L’ATALANTA HA 10 MILIONI DI MOTIVI PER BATTERE IL MILAN – IN CASO DI SCONFITTA LA SQUADRA DI GASPERINI SCIVOLEREBBE COME MINIMO TERZA (SE NO QUARTA) E PERDEREBBE 5 MILIONI DI PREMIO DELLA LEGA E 5 DI MARKET POOL UEFA – IL BISCOTTONE CON IL MILAN PER FAR FUORI LA JUVE DALLA CHAMPIONS ALLA “DEA” NON CONVIENE…