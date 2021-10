23 ott 2021 16:40

“NON HO RIVELATO DI AVER PARTORITO PER PAURA DEI PAPARAZZI” – QUELLA GRAN FURBONA DI AMANDA KNOX RIVELA DI AVER DATO ALLA LUCE LA SUA BAMBINA EUREKA, MA DI AVERLO TENUTO NASCOSTO. E, QUINDI, COME DÀ LA LIETA NOTIZIA AL MONDO? CON UN’INTERVISTA AL “NEW YORK TIMES” CON TANTO DI FOTO POSATISSIME CON LA PICCOLA IN BRACCIO: “CONTINUO A DIRE A MIO MARITO CHE VORREI ANDARE IN POSTO DOVE POSSO PAGARE IL MUTUO SENZA DOVER RIVIVERE LA PEGGIORE ESPERIENZA DELLA MIA VITA”. LAVORARE NO, EH?