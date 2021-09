“NON ME LO ASPETTAVO, MA SIAMO DUE EX DEMOCRISTIANI” – PIPPO BAUDO HA RICEVUTO DA SERGIO MATTARELLA L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA: “MI HA CHIAMATO IL PRESIDENTE. QUESTE COSE SONO BELLE PERCHÉ ARRIVANO INATTESE. MI HA DETTO CHE HO FATTO MOLTO PER IL NOSTRO PAESE. SIAMO DUE EX DICCÌ ANCHE SE POI ALLA FINE TORNI SEMPRE A PARLARE DELLE ORIGINI, DELLE RADICI, EI…”

Da "www.liberoquotidiano.it"

pippo baudo sergio mattarella 3

A sorpresa Pippo Baudo ha ricevuto da Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. “Io proprio non me lo aspettavo - ha dichiarato il volto storico della Rai - è stato un gesto spontaneo del Presidente. Questo regalo per me è motivo di grande orgoglio, veramente”. Ormai 85enne, il conduttore ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che non si aspettava di ricevere un simile e prestigioso riconoscimento.

pippo baudo sergio mattarella 1

“Mi ha chiamato il Presidente - ha svelato Baudo sulla sua presenza nelle stanze del Quirinale - queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua sensibilità”. Il conduttore e il capo di Stato si conoscono da anni e sono anche conterranei, venendo entrambi dalla Sicilia: uno è di Catania, l’altro di Palermo. Ma i loro punti in comune riguardano anche la politica: “Siamo due ex democristiani - ha sottolineato Baudo - anche se poi alla fine, in certe occasioni, torni sempre a parlare delle origini, delle radici, ed è successo anche con lui”.

pippo baudo sergio mattarella 2

Inoltre il conduttore ha rivelato che Mattarella ha voluto premiarlo perché ha “fatto molto per il nostro Paese”. E anche Baudo ha ovviamente speso belle parole per il presidente della Repubblica, ritenendolo uno che ha mostrato a tutti gli italiani “grandissima affabilità”.

mattarella pippo baudo con la mascherina foto di bacco sergio mattarella all altare della patria 2 giugno 2021 pippo baudo foto di bacco pippo baudo 8 pippo baudo ricorda alberto sordi foto di bacco pippo baudo