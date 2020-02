IN NOMINE PATRIS – IL VERO MOTIVO DEL PUTIFERIO SCATENATO DA RENZI SONO LE 400 POLTRONE DA ASSEGNARE IN ENI, ENEL, LEONARDO E ALTRE PARTECIPATE TRA POCO PIÙ DI UN MESE - MATTEUCCIO È STATO ISOLATO E PER QUESTO FA IL MATTO – CONTE VORREBBE ESCLUDERLO DAL GOVERNO, ALLA PATTUGLIA DI RESPONSABILI MANCANO SOLO 3-4 SENATORI PER AVERE UNA MAGGIORANZA - LE TRAME DI FRANCESCHINI E LA VOGLIA DI URNE DI ZINGA: “CON LE ELEZIONI LO CANCELLIAMO UNA VOLTA PER TUTTE”