18 apr 2022 18:58

“NON ME L’HANNO FATTA VEDERE, MI HANNO SOLO DETTO CHE UN COLPO LE HA FRACASSATO IL CRANIO” – PARLA SAURO DIOGENICI, IL COMPAGNO DI SONIA DI PINTO, L’ITALIANA TROVATA MORTA IN UN RISTORANTE IN LUSSEMBURGO: “PENSO A UNA RAPINA, NON CREDO SIA STATO PREMEDITATO. ERA UNA PERSONA TRANQUILLA. FACEVA IL SUO LAVORO E LO FACEVA BENE” – “LEI ERA SOLITA RIENTRARE TARDI, QUANDO IO GIÀ DORMIVO. IERI AL MIO RISVEGLIO NON C'ERA, HO PENSATO FOSSE USCITA. ASPETTAVAMO AMICI A PRANZO... INVECE L'HANNO UCCISA. CONVIVEVAMO DA 5 ANNI, CI SAREMMO DOVUTI SPOSARE IL…”