“NON MI ERO ACCORTA QUANT’È BELLO IL MONDO” – GLI AMICI PIÙ CARI DI LOREDANA SIMIOLI HANNO TERMINATO IL RAP CHE LA SPEAKER AVEVA LASCIATO INCOMPIUTO: IL VIDEO OMAGGIO DEL FRATELLO GIANNI CON ENZO AVITABILE, CLEMENTINO, ANDREA SANNINO, FRANCO RICCIARDI E IL NOSTRO ALBERTO DANDOLO – PROTAGONISTA DI “REALITY” DI GARRONE, LOREDANA AVEVA DECISO DI CONDIVIDIRE LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO CON IRONIA E CORAGGIO…

Il rap di Loredana Simioli a un anno dalla scomparsa

io non mi vergogno il rap omaggio a loredana simioli

"Non mi ero accorta quant'è bello il mondo. Strano ma ti giuro, io non mi vergogno". Un rap semplice e toccante, la voce di Loredana Simioli che torna. Più lieve e insieme profonda, ancora più vera.

E sembra non se ne sia mai andata: anche se è già un anno, oggi, dalla sua prematura scomparsa a 45 anni. Talento comico, intrattenitrice, speaker, attrice indimenticata per Matteo Garrone in Reality (2012, Grand Prix Speciale a Cannes), la Simioli aveva deciso di condividere con il suo pubblico affezionato e trasversale anche la propria battaglia contro il cancro.

loredana simioli

Già nel 2018 aveva girato un video, tra le corsie del Cardarelli, con sanitari e altre pazienti, una parrucca rosa per restare fedele al suo piglio ironico e femminile, fino in fondo, anche se con il volto appena segnato dal dolore. Un brano che comincia con quel suo "Uè Uè", incipit comico e popolare che era il timbro di successo delle prime esperienza da giovanissima, ma che lascia scoprire la sensibilità di donna e artista.

alberto dandolo nel video io non mi vergogno il rap omaggio a loredana simioli 1

"Ora voglio offrirlo a tutti", dice Loredana nel rap che era rimasto incompiuto, e che alcuni tra i suoi bravissimi amici hanno completato per lei: dal fratello, notissimo speaker Gianni, ad Enzo Avitabile, da Franco Ricciardi a Clementino ad Andrea Sannino.

Un messaggio non solo di forza per chi combatte contro i tumori, ma un invito a ringraziare la vita, sempre, senza retorica né prediche, solo per il cammino (anche spirituale) che la sua vita le aveva riservato. Un canto in cui si libera della sofferenza e sembra sorridere. Nonostante tutto. Quel video non è riuscito a chiuderlo. Ma il dono resta, e conta.

