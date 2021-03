11 mar 2021 19:14

“NON È UNA BELLA COSA TENERSI I MAFIOSI IN CASA” – DAVIGO A “DIMARTEDÌ” RICICCIA VITTORIO MANGANO E ATTACCA BELRUSCONI. POI PASSA A PALAMARA: “L’HO QUERELATO PER LE INSINUAZIONI SU DI ME SUL SUO LIBRO. È STATO CACCIATO DALLA MAGISTRATURA PERCHÉ DISCUTEVA CON DUE PARLAMENTARI. VOGLIO SAPERE PERCHÉ I PARTITI DI CUI FANNO PARTE NON DICONO NULLA SU DI LORO. SE UN MAGISTRATO FA DELLE PORCHERIE VIENE CACCIATO SE LE FA UN POLITICO NON ACCADE NULLA"