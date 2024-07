“NON PARLO PERCHÉ A ME NON SERVE PUBBLICITÀ”

Estratto dell'articolo di Andrea Laffranchi per www.corriere.it

morgan

«Mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni». Sono le parole, affidate ai social, di Angelica Schiatti, cantautrice del circuito indie, che da quattro anni attende un processo nato da una sua denuncia di stalking nei confronti di Morgan. […] «Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe MAI essere lasciata sola», prosegue Angelica.

Tutto è nato da un’amicizia decennale fra i due musicisti sfociata nel 2019 in una relazione di qualche mese. Quando Angelica decide di lasciare Morgan il cantautore perde l’equilibrio e inizia a mandare messaggi sempre più aggressivi e minacciosi alla ex.

angelica schiatti 9

Nel maggio del 2020 Angelica lo denuncia per stalking e ottiene il «codice rosso» […]

Un primo rinvio a giudizio per Morgan arriva dalla Procura di Monza nel 2021, ma per questioni di competenza territoriale il fascicolo si sposta a Lecco. Anche qui la Procura arriva, a ottobre 2023, al rinvio a giudizio di Morgan. Il giudice cerca un accordo fra le parti che non c’è e i tempi si allungano ancora. Tutto rimandato al 13 settembre prossimo con un’udienza per tentare la conciliazione. Si parla di un’offerta dell’accusato di 15 mila euro.

«Angelica non ci sarà — fa sapere la sua avvocata Maria Nirta — perché ci siamo già opposti con fermezza ai tentativi di risolvere il caso in via extragiudiziale al di là delle cifre: l’obiettivo è arrivare a una sentenza che le renda giustizia e la tuteli. Anche perché sinora nulla è stato fatto a sua tutela, nemmeno il divieto di avvicinamento».

il post di morgan dopo la denuncia di angelica schiatti

A svelare le carte processuali è stata mercoledì Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Non c’erano solo i messaggi insistenti e minacciosi (che Morgan aveva definito «poesie») o i post denigratori sui social. Dagli atti emerge un crescendo che passa per il revenge porn, con i video erotici di lei fatti girare in chat su whatsapp e corredati di offese («una troia che ha fatto la troia perché è troia e sa fare solo la troia»), ripetuti tentativi di entrare in contatto contro la volontà di lei che portano Angelica a bloccarlo su telefono e social, messaggi inviati al produttore, alle amiche e alla madre di Angelica.

la chat in cui morgan ha postato i video di angelica schiatti

Nell’estate del 2021 Morgan arriva addirittura ad assoldare due siciliani che dovrebbero andare a rapirla a Bologna, a casa del fidanzato, il cantautore Calcutta. Pure lui vittima di pesanti insulti digitali recapitati via Telegram.

Dopo l’articolo di Lucarelli emergono altri dettagli. Il rapimento sarebbe andato a vuoto per un soffio: la coppia, diretta a un concerto di Levante, aveva lasciato l’abitazione prima del previsto. E uno dei due incaricati, un ragazzo con velleità artistiche, avrebbe ulteriormente ricattato Angelica: ti lascio stare se mi dai una mano con la mia carriera.

Il terremoto su Morgan non è solo giudiziario. Warner Music ha dato «mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale». Pilatesca la Rai. L’ex giudice di X Factor aveva annunciato un programma per l’autunno ma viale Mazzini ha precisato che «al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista» e che il progetto «non è stato perfezionato».

angelica schiatti 8

[…] A una richiesta di replica Morgan ribatte con un messaggio vocale: «Mi fido della giustizia e non parlo perché a me non serve pubblicità. Se vogliamo parliamo di musica, arte, tv, cantautorato, Beethoven: questo è quello che so fare. Quello che dice chi sgomita perché non arriva all’uva e vuole richiamare l’attenzione su di sé è triste».

