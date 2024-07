“NON È POSSIBILE CHE I RUSSI PERDANO LA GUERRA IN UCRAINA” – QUELLA TESTA DI PUTIN DI VIKTOR ORBAN, PRESIDENTE DI TURNO DELL’UE, REDUCE DAL VIAGGIO A MOSCA SI LANCIA IN UN ELOGIO DI "MAD VLAD": “HA UNA CHIARA IDEA DI COSA SUCCEDERÀ E DI COME LA RUSSIA VINCERÀ. NEI PROSSIMI DUE TRE MESI LA SITUAZIONE DIVENTERÀ MOLTO PIÙ BRUTALE SUL FRONTE” – E ESORTA L'EUROPA A SVINCOLARSI DAGLI USA E A CONDURRE “UNA POLITICA AUTONOMA. OGGI L'EUROPA HA UNA POLITICA DI GUERRA”. TRADOTTO: BASTA AIUTI A KIEV…

(ANSA) - Il premier ungherese Viktor Orban ne è convinto: "Non è possibile che i russi perderanno la guerra in Ucraina". Spiegando in un'intervista esclusiva alla Bild che Putin ha "un'idea molto chiara" di come vincere, Orban aggiunge di avere "fiducia" a questo punto in Donald Trump, "uomo d'affari" e "uomo di pace". Vladimir Putin crede ancora nella vittoria? "È più di questo - risponde -. Lui ha una chiara idea di cosa succederà e di come la Russia vincerà. E questo vale anche per Zelensky".

(ANSA) - "Mi dispiace doverlo dire, ma anche l'Europa ha una politica di guerra". Lo dice il premier ungherese Viktor Orban, in un'intervista esclusiva alla Bild, rilasciata dopo la controversa visita di venerdì scorso a Vladimir Putin. Orban esorta l'Europa a svincolarsi dagli Usa e a condurre "una politica autonoma". "Le vittime principali delle due parti in guerra sono infatti l'economia e la popolazione europea", afferma.

(ANSA) - "Ho avuto la possibilità di parlare sia con il presidente ucraino che con quello russo. E credetemi: nei prossimi due tre mesi la situazione diventerà molto più brutale sul fronte". È quello che dice il premier ungherese Viktor Orban, in un'intervista alla Bild, dopo la controversa visita a Vladimir Putin.

"Perciò è il momento giusto per passare da una politica di guerra a una politica di pace", secondo il premier. "Ci sono più armi - afferma - e i russi sono più determinati. L'energia per lo scontro, il numero dei morti, il numero delle vittime sarà quindi più brutale degli ultimi sette mesi, nonostante questo fosse già molto brutale".

