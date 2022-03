“NON RITORNERÒ MAI INDIETRO, RUSSIA E UCRAINA SONO UN UNICO POPOLO” - MENTRE LE DELEGAZIONI TRATTANO, PUTIN RINCARA LA DOSE: “COMBATTIAMO PER LA PACE, PER NON AVERE UN’ANTI-RUSSIA CHE CI MINACCIA, ANCHE CON ARMI NUCLEARI” - C’È L’INTESA PER UN CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO, CHE PERMETTA LA CREAZIONE DI CORRIDOI UMANITARI - MOSCA: “RAGGIUNTI PROGRESSI SIGNIFICATIVI” - VIDEO

NEGOZIATO UCRAINA RUSSIA - SECONDO INCONTRO

1 - MOSCA, PROGRESSI SIGNIFICATIVI NEI COLLOQUI CON KIEV

(ANSA) - Nei colloqui con l'Ucraina sono stati raggiunti "progressi significativi". Lo ha detto il capo-negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass.

2 - UCRAINA-RUSSIA, PRESTO UN TERZO ROUND DI COLLOQUI

(ANSA) - L'Ucraina e la Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui, secondo quanto affermato da un negoziatore ucraino. Lo riporta il Guardian.

convoglio russo bloccato in ucraina 5

3 - KIEV, ACCORDO SU TREGUA TEMPORANEA PER CORRIDOI UMANITARI

(ANSA) - Russia e Ucraina hanno raggiunto un'intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo. Lo ha riferito il consigliere di Zelensky, citato dalla Tass.

4 - PUTIN, COMBATTIAMO L'ANTI-RUSSIA CHE CI MINACCIA

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - "I militari russi stanno combattendo per la pace, per non avere un'anti-Russia" creata dall'Occidente "che ci minaccia, anche con armi nucleari". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

5 - PUTIN, IN UCRAINA MERCENARI STRANIERI ANCHE DAL MEDIO ORIENTE

(ANSA) - "In Ucraina sono presenti mercenari stranieri, compresi alcuni dal Medio Oriente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

6 - UCRAINA: IN CORSO IL SECONDO ROUND DEI COLLOQUI. ALL'ORDINE DEL GIORNO CESSATE IL FUOCO E CORRIDOI UMANITARI

Da www.ansa.it

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 6

E' in corso il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina. Lo annuncia, sul suo profilo Twitter, il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak. "Siamo iniziando a parlare con i rappresentanti russi - scrive pubblicato la foto dell'incontro -. All'ordine del giorno cessate il fuoco immediato, armistizio e corridoi umanitari per l'allontanamento di civili da villaggi e città distrutti o costantemente bombardati".

In un video pubblicato dai media ucraini, si vede la delegazione di Kiev - della quale fa parte anche il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov - entrare nella stanza per incontrare la controparte russa. Prima di cominciare i colloqui, che si tengono a Belovezhskaya Pushcha, nella regione bielorussa di Brest, le due delegazioni si sono strette la mano.

fuga dall'ucraina 2

Intanto il presidente ucraino Zelensky avverte: "Se l'Ucraina cade, la Russia si prenderà i Paesi Baltici e l'Europa orientale". E il presidente russo Vladimir Putin conferma le sue posizioni: ""Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo. I militari russi - ha sottolineato - stanno combattendo per la pace, per non avere un'anti-Russia" creata dall'Occidente "che ci minaccia, anche con armi nucleari".

vladimir putin a pesca in siberia

Le forze russe si stanno inoltre dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell'intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare.

Le autorità di Odessa - secondo le stesse fonti - hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco. Un cargo estone è affondato vicino alle coste dell'Ucraina, nei pressi di Odessa, in Ucraina, dopo un'esplosione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando la Reuters.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 4

E, rende noto il Viminale, sono 6.608 i cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto: . Sono 3.286 donne, 804 uomini e 2.518 minori. Principali destinazioni Roma, Milano, Bologna e Napoli. La Farnesina rinnova agli italiani presenti in Ucraina l'invito a lasciare immediatamente il Paese.

Nel frattempo, anche la Moldavia ha ufficialmente presentato la sua candidatura di adesione all'Ue.

volodymyr zelensky

CITTA' ASSEDIATE - Le truppe russe hanno interamente catturato la sede dell'amministrazione regionale di Kherson. Lo denuncia il governatore Hennadiy Lahuta, secondo quanto riportano la Bbc e i media ucraini. Il governatore ha detto che il palazzo è stato sequestrato dalle truppe russe, scrive il Kyiv Independent. "Tuttavia non abbiamo smesso di fare il nostro lavoro", scrive Lahuta.

guerra in ucraina 1 copia

"Lo staff operativo regionale, che io guido, continua a lavorare per risolvere questioni urgenti per aiutare i residenti della regione. Stiamo aspettando aiuti umanitari. Per favore non credete alle fake e non fatevi prendere dal panico". Il sindaco di Mariupol afferma che le forze russe stanno tentando il "blocco" della città ucraina.

Non si fermano, dunque, i bombardamenti: sei adulti e due bambini - riporta il sito ucraino Kyiv Independent - sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv.

Sotto le bombe a Kharkiv morta anche un'osservatrice Osce: la vittima è Maryna Fenina, una cittadina ucraina membro della Missione speciale di monitoraggio dell'Osce nel Paese (Smm). Colpite in città 3 scuole e la cattedrale.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 5

La Russia ammette 500 vittime tra i suoi soldati. L'Ucraina rivendica di aver ucciso 9.000 soldati russi, di aver distrutto 217 tank, 90 pezzi di artiglieria, 900 blindati e 42 lanciarazzi. Gli aerei abbattuti sono in totale 30. Il governatore della regione ucraina di Chernihiv, a nord di Kiev, ha denunciato che un attacco aereo russo oggi ha colpito due scuole ed edifici privati. E almeno nove persone sono rimaste uccise, con 4 feriti. Il Kyiv Independent riferisce che c'erano solo scuole, asili nido e un ospedale nella zona.

I PROFUGHI IN FUGA - Un milione di persone sono fuggite dall'Ucraina da quando le forze russe hanno invaso il Paese, ha reso noto in un tweet l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. "In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i Paesi vicini.

banglar samriddhi nave bengalese colpita al porto di olvia sul mar nero 2

Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria vitale", scrive Grandi nel tweet. Finora, dall'inizio del conflitto ci sarebbero almeno 2.000 vittime civili, secondo il governo ucraino.

Almeno 277 quelle accertate dall'Onu, che parla di un milione di profughi. La Polonia ha accolto più di 575.000 persone dall'inizio del conflitto. Lo riporta la Bbc citando l'agenzia della Guardia di frontiera polacca secondo cui 95.000 persone sono entrate in Polonia dall'Ucraina solo mercoledì mentre lunedì si è registrato un flusso di 100.000. Alle 06:00 GMT di oggi, altre 27.100 persone avevano attraversato il confine, ha aggiunto.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 3

AUMENTA LA PRESSIONE DEL MONDO SU PUTIN - La Corte penale internazionale apre un'indagine su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina e l'Onu approva con una maggioranza schiacciante la risoluzione contro Mosca per l'invasione, chiedendo un ritiro "immediato" delle truppe e condannando le minacce nucleari del Cremlino: nell'ottavo giorno del conflitto aumenta la pressione internazionale sul presidente Vladimr Putin, ma anche l'offensiva delle sue forze.

Proseguono in questo clima le proteste contro la guerra nella stessa Russia, con la polizia che ha arrestato una nota sopravvissuta all'assedio di Leningrado, la 77enne Yelena Osipova, durante una dimostrazione a San Pietroburgo. Proteste organizzate nonostante il blackout delle notizie sulla guerra imposto da Mosca, che ieri ha spinto il Dipartimento di Stato americano ad accusare la Russia di aver lanciato una "guerra totale alla libertà dei media e alla verità" bloccando le testate giornalistiche indipendenti e impedendo ai cittadini di accedere alle notizie sull'invasione.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 1

Allo stesso tempo, sempre il Dipartimento di Stato Usa ha invitato Putin e il suo governo a "porre fine a questo bagno di sangue" immediatamente e a ritirare le truppe. Dal vicino Canada è giunta invece la notizia di nuove sanzioni, con il governo di Ottawa che ha annunciato imminenti misure contro 10 persone chiave di due compagnie energetiche russe, la Rosneft e la Gazprom. La Germania - intanto - si appresta ad inviare altri 2.700 missili antiaerei all'Ucraina.

bombardamenti russi in ucraina

La Francia raccomanda "fortemente" ai cittadini francesi di lasciare la Russia se la propria presenza "non è essenziale". L'amministrazione Biden chiede al Congresso di approvare circa 10 miliardi di dollari di fondi di emergenza per l'Ucraina. Risorse da usare per affrontare la crisi umanitaria ma anche per rafforzare le difese del paese contro l'invasione della Russia. Dei 10 miliardi, circa 4,8 andrebbero al Pentagono e 5 miliardi al Dipartimento di stato. I fondi rientrano nella richiesta dell'amministrazione Biden di 32,5 miliardi di dollari per far fronte da un lato all'Ucraina e dall'altro alla lotta al Covid.