8 mag 2019 16:36

“NON SERVIAMO GLI XENOFOBI” – IL MANAGEMENT DEL RISTORANTE ITALIANO “BOCCA DI BACCO” A BERLINO RIFIUTA DI DARE UN TAVOLO AI LEADER DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA “AFD” E LORO SI INCAZZANO: “NON DEMOCRATICO E STUPIDO. IL POLITICAMENTE CORRETTO È SCIOCCO COME UN PANE IN SCATOLA” – IL PROPRIETARIO ALESSANDRO MANNOZZI: “ACCOGLIAMO OSPITI DA TUTTO IL MONDO, MA L’AFD NON CONDIVIDE QUESTA APERTURA E CHI NON APPROVA I COMPORTAMENTI DI QUESTA CASA…”