“NON SI MUORE MAI QUANDO SI VIVE NEL CUORE DI QUALCUNO” - ROMINA POWER RICORDA SUI SOCIAL LA SUOCERA JOLANDA, LA MAMMA DI AL BANO MORTA A 96 ANNI NELLA SUA CASA DI CELLINO SAN MARCO – ROMINA JR. POSTA SU INSTAGRAM I VIDEO E I RICORDI CON LA NONNA E YARI LA RINGRAZIA PER LE VOLTE IN CUI SI È PRESA CURA DI LUI E LE SORELLE QUANDO I GENITORI NON C’ERANO: “HAI VISSUTO PER LA GENTE CHE AMAVI” – E DAL FRONTE LECCISO? TUTTO TACE… - VIDEO

al bano carrisi con la mamma jolanda a porta a porta 2

Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda Ottino. La signora aveva 96 anni. Si è spenta a Cellino San Marco la mamma di Al Bano. Come da lui stesso raccontato in diverse interviste, la donna è sempre stata il suo punto di riferimento. «La migliore donna e mamma del mondo», aveva dichiarato.

La signora Jolanda lo ha supportato anche nel suo percorso artistico. Proprio all'adorata mamma, il cantante salentino aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo.

E anche un documentario trasmesso da Rete4. In quell'occasione, Al Bano presentò così mamma Jolanda: «È la storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei. Sono sempre stato affascinato dalla vita di mia madre. La sua esistenza sembra una di quelle storie che si narravano una volta davanti al tepore del camino acceso in inverno oppure di fronte al mare, a quell’andirivieni di onde vecchie quanto il mondo…».

al bano e la madre

I FUNERALI

L'annuncio della scomparsa della donna è stato dato anche a La Vita in Diretta. I conduttori del programma si sono collegati con Vincenzo Sparviero della Gazzetta del Mezzogiorno che ha dato ulteriori dettagli: «Al Bano è stato informato dal fratello Franco e sta tornando da Roma, dove doveva imbarcarsi per l'Albania, dove aveva un impegno professionale. Jolanda Ottino, la moglie di don Carmelo e madre di Al Bano e Franco, si è spenta nella tenuta di Cellino, proprio sotto la casa di Al Bano.

al bano carrisi con la mamma jolanda e romina power

I funerali si svolgeranno mercoledì 11 dicembre alle 16 nella chiesa di Cellino e ovviamente la notizia si è subito diffusa nel paese, tra le persone più vicine alla famiglia Carrisi».

IL RAPPORTO CON AL BANO

Il cantante di Cellino San Marco ha sempre raccontato di avere un rapporto speciale con la mamma Jolanda. In un'intervista, aveva dichiarato: «ll nostro primo scontro avvenne quando mollai la scuola e decisi di tentare la fortuna come cantante, al nord. La capisco, mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa.

al bano carrisi con la mamma jolanda a porta a porta

Le dissi che lavoravo al Comune di Milano, invece facevo il cameriere. Quando un cellinese di passaggio fece la spia scoppiò un putiferio». Al Bano ha definito la signora Jolanda «la migliore donna e mamma del mondo».

I DISSAPORI CON LOREDANA LECCISO

Al Bano avrebbe raccontato in diverse interviste che mamma Jolanda non avrebbe mai perdonato Loredana Lecciso, per averlo lasciato in diretta, nel 2002, mentre lui si trovava all'Isola dei Famosi.

al bano carrisi con la mamma jolanda a porta a porta 1

«Dopo quell'intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa, chi ferisce suo figlio non ha scampo…».

il ricordo di romina carrisi

LA SINTONIA CON ROMINA POWER

La signora Jolanda avrebbe avuto un ottimo rapporto con Romina Power, con la quale Al Bano è stato sposato dal 1970 al 1999 (il divorzio nel 2012). All'inizio non sarebbe stato tutto rose e fiori, ma poi sarebbe nato uno splendido legame. Ecco le parole di Al Bano in un'intervista di qualche tempo fa: «Figuriamoci.

loredana lecciso 3

Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! 'Questa avrà mille grilli per la testa', pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei».

L'ABBRACCIO DEI FAN

al bano romina power

Non appena è stata diffusa la notizia della morta della mamma di Al Bano, i fan si sono stretti al cantante con tanti messaggi di cordoglio. «La morte della mamma è una pugnalata al cuore a qualsiasi età. Ti siamo vicini».

IL SALUTO DI YARI

Yari, il figlio di Al Bano, ha dedicato un tenero post su Facebook alla nonna scomparsa. Yari ha postato una foto con la signora Jolanda e ha scritto: «Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola.

al bano carrisi con la mamma jolanda 3

Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I Love You Nonna».

IL POST DI ROMINA POWER

il ricordo di romina power 2

Romina Power, da sempre molto legata all'ex suocera, le ha dedicato un dolce post su Instagram: «Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore».

