Luigi Ippolito per "www.corriere.it"

il principe william 4

«Non siamo affatto una famiglia razzista»: è la secca risposta del principe William alle accuse lanciate da Meghan e Harry nella ormai famigerata intervista tv a Oprah Winfrey. È la prima volta che un membro della casa reale replica personalmente ai duchi di Sussex: un intervento fuori dal protocollo, una frase uscita fuori dai denti durante la visita a una scuola. E William ha anche aggiunto che non ha ancora parlato col fratello, ma che lo farà presto.

È significativo che la reazione sia venuta da William: pare che lui sia particolarmente furioso per come sua moglie Kate sia stata attaccata da Meghan durante l’intervista. Ma è altrettanto importante che abbia voluto respingere l’accusa di razzismo, la più grave lanciata dai duchi di Sussex, secondo i quali un membro non identificato della famiglia reale aveva espresso preoccupazioni sul colore della pelle del loro futuro figlio, Archie.

intervista harry e meghan

«Non siamo assolutamente una famiglia razzista» ha commentato William, fratello maggiore di Harry, ai giornalisti inglesi che lo hanno interpellato a margine di un evento pubblico a Londra. Lo stesso William, a chi gli chiedeva se si fosse confrontato con il fratello minore dopo l’intervista a Oprah Winfrey, ha detto: «Non ancora, ma lo farò», per poi precisare di «gli voglio bene, ma siamo ormai su strade diverse».

il principe william e kate middleton 6

Si sa intanto che la regina Elisabetta ha deciso di prendere direttamente in mano la gestione della crisi: la sovrana ha intenzione, nei prossimi giorni, di parlare direttamente con Harry, ma soprattutto intende evitare un’escalation e far sì che la questione venga risolta in famiglia e non diventi un ulteriore scandalo pubblico. È anche per questo che ha ordinato alla corte di mantenere il silenzio.

meghan markle oprah

La regina ha parlato l’altro giorno tramite uno scarno comunicato, in cui si diceva rattristata per l’accaduto e preoccupata per l’accusa di razzismo: ma allo stesso tempo faceva notare che «i ricordi possono differire», come a dire che la versione di Harry e Meghan non va presa per oro colato. La speranza di Elisabetta è che la crisi possa essere contenuta e che il tempo aiuti a lenire le ferite. Nel frattempo, i reali daranno l’esempio tuffandosi in una fitta rete di impegni pubblici, a dimostrare la loro dedizione ai sudditi. “Keep calm and carry on”, restate calmi e andate avanti, è l’ordine di scuderia. Almeno fino alla prossima, clamorosa rivelazione.

