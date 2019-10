“NON SO CHI SEI, MA SO CHE TI AMO” – DIECI ANNI INSIEME E NESSUN RICORDO: È QUANTO ACCADUTO A UNA 31ENNE CHE NON RICONOSCE IL MARITO DOPO AVER PERSO LA MEMORIA, SIA A LUNGO CHE A BREVE TERMINE, PER UN ICTUS NEL GIORNO IN CUI HA PARTORITO IL FIGLIO DI SETTE ANNI – L'UOMO, SEMPRE ALLA RICERCA DI UN MODO PER RICORDARLE IL LORO PASSATO INSIEME, HA SCRITTO UN LIBRO CHE RIPERCORRE LA LORO VITA E…(VIDEO)

Da “www.ansa.it”

steve e camre curto 1

Dieci anni di relazione e nessun ricordo: il primo appuntamento, il matrimonio, la nascita di un figlio. È quello che è accaduto a Camre Curto, 31 anni, di Fenton, nel Michigan, che ha perso la memoria sia a lungo che a breve termine quando ha avuto un ictus causato da una condizione nota come eclampsia e una crisi epilettica, nel giorno in cui ha dato alla luce il suo bimbo, Gavin, che ora ha sette anni.

steve e camre curto e il figlio 1

Suo marito Steve era alla ricerca di un modo in cui la moglie potesse ricordare la loro relazione e i momenti più importanti della loro vita, quindi ha scritto un libro, "But I Know I Love You", Ma so che ti amo, che ha auto pubblicato per il quarto anniversario di matrimonio il mese scorso.

il libro di steve e camre curto

La storia è stata raccontata da diversi media americani. Quando Gavin è tornato a casa dopo la nascita, Camre ha iniziato a tornare a se stessa, con l'aiuto di una terapista occupazionale che ha lavorato con lei per anni. Nel momento in cui la sua personalità ha iniziato a riemergere, sono iniziati a riaffiorare anche alcuni aspetti.

camre curto 3

Come l'amore per Steve. "Eravamo seduti sul divano - ha raccontato il marito a Good Morning America - e lei mi ha detto: non so chi sei ma so che ti amo". Nonostante le battute d'arresto - come l'improvvisa consapevolezza di Camre di aver perso la memoria e le conseguenze di questo, o l'epilessia di cui poi ha sofferto dal primo attacco - Camre, Steve e Gavin sono stati in grado di diventare una famiglia. Ora la donna, dopo anni, riconosce il marito e il figlio.

camre curto 2

"Mi piace molto leggere il libro dedicato alla nostra storia - ha spiegato - ma in questo momento tutto ciò porta con sé anche un po' di sentimenti contrastanti. A volte è difficile, perché mi mostra tutto quello che abbiamo passato e che non ho dentro di me".

camre curto 1 steve e camre curto e il figlio 2