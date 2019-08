“NON SO COME SONO ANCORA VIVO” – UN 15ENNE AUSTRALIANO È PRECIPITATO DA UNA VENTINA DI METRI DURANTE UNA SCALATA, MA NONOSTANTE IL VOLO SPAVENTOSO È SOPRAVVISSUTO - LE IMMAGINI GIRATE CON UN DRONE MOSTRANO IL GIOVANE, ALL’INSEGUIMENTO DI ALCUNE CAPRE, CHE PERDE L’EQUILIBRIO, SCIVOLA E DOPO ALCUNI METRI, ATTERRA ROVINOSAMENTE SU ALCUNI MASSI (VIDEO)

DAGONEWS

nathan datson 6

«Sono sorpreso di essere ancora vivo». Nathan Datson, 15 anni, si ritiene un miracolato: è caduto da una scogliera di 20 metri, si è spaccato la testa, ma è riuscito a sopravvivere.

L’incidente, ripreso da un drone, è avvenuto lo scorso 19 luglio: il ragazzo stava scalando a Bells Rapids, a nord-est di Perth, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Nathan è precipitato per alcuni metri prima di atterrare rovinosamente su alcuni massi.

nathan datson 5

Il ragazzo era con la sua famiglia e il suo migliore amico, Patrick, che ha chiamato immediatamente i genitori che hanno avvisato i soccorsi. Vista la zona impervia ci sono volute due ore prima di riuscire a raggiugerlo e portalo in ospedale. «Mi sono fratturato il polso e il gomito. Penso di avere una lesione a un polmone e mi sono fratturato il cranio, ma non so come sono ancora vivo».

nathan datson 1 nathan datson 3 nathan datson 2