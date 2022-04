“NON SO DARMI UNA SPIEGAZIONE SU COSA L’ABBIA PORTATO LÌ” - IL PADRE DI EDY ONGARO, IL MILIZIANO ITALIANO FILORUSSO UCCISO IN DONBASS: “MI STO FACENDO TANTE DOMANDE, PENSO AGLI EPISODI CHE POSSANO AVERLO SPINTO A QUELLA SCELTA, MA LA RISPOSTA NON LA TROVERÒ” - LO ZIO: “SPERIAMO CHE LA SALMA POSSA RIENTRARE IN ITALIA” - 46ENNE, NOME DI BATTAGLIA “BOZAMBO”, ONGARO AVEVA AVUTO UNA VITA COMPLICATA PRIMA DELLA PARTENZA, NEL 2015: FU ARRESTATO PER L’AGGRESSIONE A UN BARISTA, ERA STATO TRE ANNI IN SPAGNA E…

1 - UCRAINA: ZIO MILIZIANO ITALIANO, SPERIAMO DI RIAVERE SALMA

(ANSA) - "Speriamo che la salma possa rientrare in Italia e che i funerali si possano svolgere qui in paese". Sono le parole di Rino Ongaro, zio paterno di Edy, il 46enne veneziano rimasto ucciso da una bomba a mano mentre combatteva con le milizie separatiste del Donbass.

"Non abbiamo avuto altre notizie - ha fatto sapere all'ANSA l'anziano parente - ho sentito mio fratello Sergio questa mattina e anche lui sta attendendo qualche informazione ulteriore. Ci hanno soltanto confermato le tragiche circostanze in cui mio nipote ha trovato la morte.

Non sentivamo Edy da parecchio tempo, ma le sue condizioni ci venivano puntualmente riferite dal fratello Mirko, che manteneva un costante contatto telefonico. Non ho giudizi da esprimere su questa sua scelta: si trovava lì da sette anni - ha concluso - e dunque aveva maturato sue convinzioni sulle quali non entro".

2 - UCRAINA: PAPÀ MILIZIANO MORTO, TANTE DOMANDE SENZA RISPOSTA

(ANSA) - "Non so darmi una spiegazione vera su cosa l'abbia portato lì. Sono frastornato, non so a cosa pensare". Sono le parole con cui Sergio Ongaro, sentito dai giornalisti sotto casa, ha commentato la morte in Donbass del figlio Edy, miliziano ucciso nelle forze separatiste, rimasto ucciso da una bomba a mano.

"Mi sto facendo tante domande - ha ribadito, ancora molto scosso - sul perché è successo, e come sia avvenuta la tragedia. Penso agli episodi che possono averlo spinto a quella scelta. Ma la risposta non la troverò". "Aspettiamo che qualcuno, e non so nemmeno chi, ce lo riporti a casa - l'auspicio del genitore -: vorrei fosse seppellito assieme a sua mamma, a Fossalta di Portogruaro".

3 - ECCO CHI ERA EDY ONGARO, IL VENETO LATITANTE UCCISO IN DONBASS CHE COMBATTEVA CON I FILORUSSI

Da www.lastampa.it

Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, combattente con le forze separatiste del Donbass, è rimasto ucciso ieri in battaglia, nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk, colpito da una bomba a mano. La notizia è stata diffusa con un post dal Collettivo Stella Rossa Nordest con un post sul proprio Profilo Facebook, poi è stato confermato da Massimo Pin, amico fraterno di Edy, al quale è toccato il compito di avvisare la famiglia.

«Il martirio di Edy Ongaro serva a rompere il castello di bugie di questa guerra, ma soprattutto a rilanciare la lotta antifascista e internazionalista. Il sacrificio di Edy mostri la forza del proletariato che saprà portare al trionfo del comunismo – scrivono i compagni di battaglia su Facebook –. Ti salutiamo Compagno Partigiano con il motto che ti era tanto caro: 'Morte al fascismo, libertà al Popolo».

Chi era Edy Ongaro

Edy Ongaro, 46 anni compiuti a febbraio, da 7 anni si trovava in Donbass, Bozambo il suo nome di battaglia, a combattere con le brigate comuniste che appoggiano Putin in ottica anti–ucraina.

Ongaro, prima della partenza per il Donbass, aveva avuto una vita complicata: disoccupato, ultrà del Venezia, nel 2015 venne coinvolto nell'aggressione di una barista e divenne latitante. I militari portogruaresi lo dovevano arrestare per l’aggressione a una barista de La Stretta, in pieno cento storico a Portogruaro. Le rifilò un calcio all’addome perché, in stato di ebbrezza, voleva un’altra consumazione e l’esercente si rifiutò.

Poi un periodo di permanenza in Spagna lungo tre anni dove, racconterà, ha «imparato molto sulla sulla guerra civile spagnola».

Una vita complicata confermata anche dallo stesso Collettivo Stella Rossa che lo definisce come «un Compagno puro e coraggioso ma fragile» che «in Italia aveva commesso degli errori».

Poi la scelta del Donbass, dove entra nella temuta brigata Prizrak, un battaglione di militari da ogni parte d'Europa che combatte contro l'esercito ucraino a favore della causa indipendentista filo-russa. In un'intervista poco dopo il suo arrivo si mostrava sicuro: «Non mi sento patriota, sono internazionalista e vicino agli esseri umani, i poveri, chi è uguale a me. Io liberamente non avendo nessuno peso sulle spalle penso che finché il sangue scorrerà da qui non uscirò mai. La mia scelta è di restare qui».

E ancora: «Verrà un tempo nel quale sapremo ascoltarci mutualmente; edificheremo una società equa e senza distinzioni; dove tutto è di tutti; basata sul lavoro e sorretta dalle mani callose dei proletari; che non lascerà nessuno per strada; che non sfrutta le masse per il profitto di qualche inutile avido egoista».

Con l'approssimarsi della guerra, sui social sottolinea la decisione di Putin, convinto di lanciare ancora contro «le forze nazifasciste» di Kiev. Fino all'ultima battaglia.

