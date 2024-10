“NON SO NEPPURE IO COME SONO RIUSCITA A SFUGGIRE INDENNE A MOHAMED AL-FAYED” – C’È PURE BIANCA GASCOIGNE, LA FIGLIA 37ENNE DEL CALCIATORE PAUL, TRA LE PRESUNTE DONNE MOLESTATE DAL DEFUNTO MAGNATE EGIZIANO – BIANCA HA RIVELATO DI ESSERE FINITA AL CENTRO DELLE ATTENZIONI INDESIDERATE QUANDO AVEVA 16 ANNI E AVEVA INIZIATO A LAVORARE AGLI HARRODS: SAREBBE STATO IN QUEL PERIODO CHE LUI LE AVREBBE MESSO LE MANI ADDOSSO E CERCATO DI BACIARLA, MA…

(ANSA) - Si aggiunge la voce di Bianca Gascoigne, 37 anni, modella e figlia della leggenda del calcio inglese Paul (ex Lazio), nel coro di denunce contro il defunto Mohamed Al-Fayed, magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito, notissimo alle scene pubbliche, la cui figura è finita al centro di un vasto scandalo postumo riguardante accuse di violenze e abusi sessuali. Intervistata da Sky News Uk, Bianca ha raccontato d'essere stata molestata a suo tempo dal miliardario, che le avrebbe messo le mani addosso e cercato di baciarla durante un periodo di lavoro presso i grandi magazzini Harrods, simbolo del lusso londinese e gioiello della corona dell'impero d'affari del tycoon fino al 2010. Periodo di lavoro iniziato quando lei aveva solo 16 anni.

La donna ha sottolineato d'aver conosciuto al-Fayed - morto 94enne l'anno scorso - in compagnia dei genitori; e d'essere stata trattata in un primo momento da lui in modo gentile assieme alla famiglia. Salvo scoprirne la natura predatoria a margine di quelli che dovevano essere "incontri di lavoro settimanali".

Sino all'invito in un appartamento lussuoso, teatro del tentativo di aggressione sessuale: episodio nel quale Bianca Gascoigne - turbata nell'intervista fino alle lacrime - ha raccontato d'essersi sentita "spaventata e intrappolata", ma da cui riuscì comunque a sfuggire indenne: "Neppure io so come".

La sua denuncia potrebbe ora essere raccolta del gruppo Justice for Harrods Survivors, con al centro un team di avvocati che rappresenta più di cento presunte vittime del defunto tycoon - in gran parte ex dipendenti di Harrods - ed è impegnato in molteplici azioni legali per la richiesta d'indennizzi: rivolta in primis all'attuale proprietà dell'esclusivo centro commerciale, il fondo sovrano del Qatar, subentrato a Mohamed al-Fayed dal 2010 e chiamato in causa come erede legale delle responsabilità attribuite alla struttura aziendale per le copertura che essa avrebbe assicurato al sistema di reclutamento di giovani donne-prede messo in piedi dall'ex titolare.

Al novero delle accuse di abusi, la settimana scorsa si sono aggiunte inoltre quelle di alcune ex calciatrici del Fulham, club londinese di cui al-Fayed - padre di Dodi, ultimo fidanzato della principessa Diana, deceduto nel 1997 con lei nel tragico incidente del tunnel dell'Alma a Parigi - fu pure proprietario.

