“NON SO SE SIA STATO HACKERAGGIO, MA BISOGNAVA SCAGLIONARE” – ELSA FORNERO DICE LA SUA SUL COLLASSO DEL SITO DELL’INPS. POI SI METTE A DARE CONSIGLI: “AL SUPERMERCATO UNA VOLTA A SETTIMANA, TRA LE 15 E LE 16, QUANDO NON C’È NESSUNO” – “AMO MOLTO FARE I RISOTTI, QUANDO L’HO FATTO A MONTI STAVAMO CHIACCHERANDO E IL RISOTTO SI È UN PO’ SCOTTO. LUI MI GUARDÒ CON ESPRESSIONE SEVERA E…”

CORONAVIRUS, ELSA FORNERO: A CASA RISOTTI E VERDURE, MI MANCA IL MIO ORTO; AL SUPERMERCATO SENZA CODE? ANDARE TRA LE 15 E LE 16

FORNERO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Il consiglio di Elsa Fornero per andare a fare la spesa senza ritrovarsi a fare file chilometriche? “Io ci vado una volta alla settimana e vado sempre tra le 15 e le 16, quando non c'è quasi mai nessuno”, suggerisce l'economista oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, nel corso di un collegamento in cui l'ex ministro del Lavoro ha raccontato la sua quarantena.

Mario Monti Elsa Fornero

Oltre ai suoi figli, che non può incontrare, cosa le manca in questo periodo? “Purtroppo con questa clausura una cosa che mi dispiace molto è che non possa dedicarmi al mio orto, che è in campagna”. E' vero che lei ama molto coltivarlo, ed in particolare ama le verdure? “Si, e amo cucinare le verdure di stagione, mi piace molto fare i soffriti col sedano, che trovo vigoroso”. Il suo piatto forte sono i risotti però. “E quello che amo di più è il risotto allo zafferano, che faccio sempre quando posso”.

fornero

Una volta ne cucinò uno non proprio perfetto al senatore Mario Monti. “Stavamo chiacchierando, mi sono distratta e il risotto si è un po' scotto. Io dissi 'oh, il riso!', e lui mi guardò con espressione severa. Ma tutto sommato - ha concluso Fornero a Un Giorno da Pecora - quel risotto era buono”.

MEME SU INPSDOWN

INPS, FORNERO: ATTACCO HACKER? NON SO MA BISOGNAVA SCAGLIONARE DALL'INIZIO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“I problemi sul sito dell'INPS? Non so se ci sia stato hackeraggio, ma bisognava pensare a scaglionare le domande. Bisognava scaglionare subito, dall’inizio. La gente è preoccupata e cerca velocemente un rimedio temporaneo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elsa Fornero, economista, ex ministro del lavoro e delle politiche sociali. Riguardo agli 'aiuti' all'Italia dalla Bce per sostenere l'economia durante l'emergenza Coronavirus, la Fornero ha sottolineato: “quel debito che compra la Bce poi lo 'sotterriamo' nelle cantine della Bce e per un po' non lo vediamo”.

il sito dell'inps in tilt 5 il sito dell'inps in tilt il sito dell'inps in tilt 2 il sito dell'inps in tilt 1 inps pornhub 1 inps pornhub 2 inps pornhub MEME SU INPSDOWN