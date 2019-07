“NON SO SE SIRI SAPESSE DEI 30MILA EURO…” - MANLIO NICASTRI, FIGLIO DI VITO, REUCCIO DELL'EOLICO, SENTITO OGGI DAL GIP DI ROMA NEL CORSO DI UN INCIDENTE PROBATORIO, HA MESSO IN DUBBIO CHE L’EX SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA SAPESSE DEL PIANO DELL'IMPRENDITORE PAOLO ARATA DI PAGARGLI UNA MAZZETTA...

armando siri. 1

(ANSA) - "Ho sentito dire (in quella occasione - ndr) che c'era questa promessa di 30 mila euro, però se fosse solo intenzione di Arata o che il senatore Siri ne fosse a conoscenza non so dire". E' quanto affermato da Manlio Nicastri, figlio di Vito 're' dell'eolico, sentito oggi dal gip di Roma nel corso di un incidente probatorio. Nicastri ha risposto in relazione all'intercettazione ambientale del 10 settembre in cui l'imprenditore Paolo Arata afferma: "gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...".

PAOLO ARATA VITO NICASTRI