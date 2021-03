“NON SONO COMPLETAMENTE SORPRESA” – MANCAVA ALL’APPELLO MICHELLE OBAMA NELLA SCHIERA DI DEM CHE STANNO CAVALCANDO L’ONDATA DI INDIGNAZIONE ANTI-RAZZISTA SCATENATA NEGLI USA DA MEGHAN MARKLE CONTRO I REALI - IN UN’INTERVISTA DATA ALLA FIGLIA DI BUSH, L’EX FIRST LADY, 57 ANNI, CI HA TENUTO A DARE IL SUO SOSTEGNO A QUEGLI SCAPPATI DI CASA DEI SUSSEX: “NON È STATA COMPLETAMENTE UNA SORPRESA, IN UN CERTO SENSO, ASCOLTARE I SUOI SENTIMENTI. MI AUGURO ARRIVI IL TEMPO DEL PERDONO… (DI CHI?)” - VIDEO

Michelle Obama "non è stata completamente sorpresa" dopo aver ascoltato le accuse di razzismo lanciate da Meghan Markle contro i reali, ma spera che la famiglia possa riconciliarsi.

L’ex first lady, 57 anni, si è soffermato sulle ricadute dell'intervista di Oprah Winfrey del 7 marzo in una discussione con Jenna Bush Hager sulla NBC, in onda martedì mattina.

«La razza non è un concetto nuovo in questo mondo, per le persone di colore - ha detto Obama - Quindi non è stata una completamente una sorpresa, in un certo senso, ascoltare i suoi sentimenti».

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

L’intervista bomba con cui il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la famiglia reale britannica – accusandola fra l’altro di razzismo – continua a far discutere il mondo. Tanti si sono schierati dalla parte dei Sussex, altrettanti accusano l’ex attrice di aver raccontato un mucchio di bugie. Nel dibattito planetario si è inserita persino Michelle Obama.

Con un messaggio che è un sogno di riappacificazione tra royal parenti. L’ex first lady americana, apparsa nel programma tv Access Hollywood, ha infatti dichiarato: «Quando penso a quello che stanno passando» Harry e Meghan, «penso all’importanza della famiglia. Mi auguro che un giorno venga il tempo del perdono, dell’amore, dei chiarimenti. Perché non c’è niente di più importante della famiglia».

Meghan Markle e Michelle Obama si conoscono dal dicembre 2018, quando l’ex first lady americana arrivò al Royal Festival Hall di Londra per presentare la sua autobiografia Becoming. Meghan, allora incinta di Archie, riuscì ad assistere all’evento in incognito. Poi le due donne ebbero un incontro nel backstage del Festival. Da allora, come ha raccontato la biografa reale Angela Levin, «sono diventate amiche». Del resto hanno molto in comune.

Entrambe afroamericane, hanno un carattere determinato e volitivo, sono famose in tutto il mondo e da anni si battono per i diritti delle donne. Il primo impegno ufficiale di Meghan dopo l’addio alla royal family è stato proprio con Michelle Obama. Nel luglio 2020, la duchessa e l’ex First lady hanno parlato di parità tra i sessi all’evento virtuale «Girl Up Global Leadership Summit».

