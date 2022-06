“NON SONO FOTO VECCHIE” – RICCARDO SIGNORETTI, DIRETTORE DI “NUOVO” SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI BODY-SHAMING DOPO ESSERE FINITO NELLA BUFERA PER LE FOTO CHE RITRAGGONO VANESSA INCONTRADA IN BIKINI: “SE NON SI POSSONO PIÙ PUBBLICARE PERSONE AL MARE CHE NON SONO TRUCCATE, PETTINATE, E PERFETTAMENTE IN POSA, ALLORA DIVENTA RAZZISMO ESTETICO AL CONTRARIO. SONO PAPARAZZATE, NON È MAI SUCCESSO NIENTE DEL GENERE. IL PROBLEMA È STATO CHE…”

RICCARDO SIGNORETTI

Dopo il putiferio mediatico che ha investito il settimanale Nuovo per aver pubblicato, in strillo di copertina, le foto di Vanessa Incontrada in spiaggia a Follonica, con chili superflui e imperfezioni al vento, è Riccardo Signoretti, direttore della rivista, a replicare. E lo fa tramite MOW, rispedendo al mittente tutte le accuse sollevate dagli utenti social. Gli stessi, a onor del vero, che hanno reso le immagini virali, associandole al concetto di body shaming.

E a polemizzare sullo scatto rubato si allega, tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli, che correla, in senso volutamente dispregiativo, il valore di Nuovo al parere del barista sotto casa. Insinuazione a cui Signoretti replica con un secco: "No comment!". Passando poi alla questione principale, ossia l'allusione a foto datate. "Il servizio è del 23 maggio", fa sapere. E reagisce all'accusa: "Sono paparazzate, non è mai successo niente del genere. Se poi non possiamo più immortalarli quando non sono truccati e in posa... Questo è razzismo estetico al contrario...".

la copertina di nuovo su vanessa incontrada

Nel frattempo la showgirl italo-spagnola ha limitato i commenti sui post social, segno che non gradisce pareri estranei sul suo aspetto. E pubblicato un nuovo selfie, proprio in versione balneare.

Signoretti, avete suscitato un gran clamore con la foto in bikini della Incontrada…

Sono vent’anni e più che pubblico i personaggi al mare, e non è mai successo niente del genere. Ma l’avete letto l’articolo di Nuovo?

Il servizio fotografico è attuale?

Attualissimo, le foto sono del 23 maggio. E la signora in questione è indubbiamente Vanessa Incontrada, nella foto dove mangia il gelato si nota anche il tatuaggio sul polso. Chiaramente è una paparazzata, non sono foto posate. Ma in vent’anni, ho pubblicato tante foto di questo tipo. Anche di vip a pranzo, con la bocca aperta, e situazioni analoghe. Cosa vi aspettate dalle foto dei paparazzi? Anche i lettori sono consapevoli

riccardo signoretti

E allora, perché tutto questo putiferio?

Perché l’ho pubblicata anche sui social, e nel momento in cui l’ho postata si sono scatenati, e anche con commenti violenti e offensivi contro di me, di un livello inimmaginabile. Con realtà che vengono capovolte solo per confermare il falso.

Come interpreta la foto social, di qualche giorno prima, in cui appariva più asciutta?

Mi limito a commentare il mio…

La Lucarelli sostiene che il vostro settimanale vale come il parere del barista sotto casa. Come risponde?

vanessa incontrada

No comment. Non mi interessa, se dovessi dare importanza a tutti i pareri che leggo…

E come replica all’accusa di body shaming?

Prima di tutto preciso che non è una copertina, ma uno strillo di copertina. Tornando al nostro giornale, il suo tema cardine sono i sentimenti, la vita di coppia dei vip, in cui anche i lettori possono identificarsi. E quindi abbiamo messo in luce il rapporto in crisi della conduttrice col compagno Rossano Laurini. Siccome la Incontrada era al mare da sola, le foto hanno significato in questa direzione, ossia avvalorare la sua nuova condizione da single, “prima estate da single”. E l’articolo verte proprio su questo, anzi compaiono anche le sue dichiarazioni sull’importanza dell’accettazione di sé. Quindi il messaggio è più che positivo. Se poi non si possono più pubblicare persone al mare che non sono truccate, pettinate, e perfettamente in posa, allora diventa razzismo estetico al contrario. E diciamo agli stabilimenti balneari che le persone in sovrappeso non possono più accedere? Vogliamo arrivare a questo? Sottolineo infine che l’accusa di body shaming è un reato, come incolpare di furto, omicidio e simili.

signoretti

Ed è proprio l’accusa di body shaming che ha reso le immagini virali.

E certo, hanno fatto tutto loro, mica io. La solita imitazione del web, tizio scrive un commento, e gli altri seguono a ruota, anche senza sapere. Ma in questo stesso numero ci sono anche altri personaggi al mare, è davvero inspiegabile quanto successo per lei. Per restare in tema spiaggia, un polverone inutile.

