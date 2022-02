“NON SONO INTERESSATO AL TRENTENNALE DI TANGENTOPOLI MA AL CINQUANTENNALE PERCHÉ SPERO DI ARRIVARCI…” - IL DEBUTTO DELL’EX PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO, NEO CONSIGLIERE PER LA LEGALITA’ DEL CAMPIDOGLIO. NEI PROSSIMI ANNI NELLA CAPITALE SONO ATTESE RISORSE INGENTI TRA PNRR E GIUBILEO. GRECO, AL CENTRO DI UN FORTISSIMO SCONTRO CON DAVIGO, RICORDA CHE IL RECOVERY "E' UNA STORIA COMPLICATA E ANDRÀ MONITORATA, COME AVVIENE PER I…"

Andrea Managò per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

Roberto Gualtieri nomina l'ex procuratore di Milano Francesco Greco consigliere per la legalità del Campidoglio. Nel giorno del trentennale dell'avvio di Mani Pulite - il 17 febbraio 1992 venne arrestato l'allora presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa - l'ex pubblico ministero del pool, già capo della Procura di Milano, assume l'incarico a titolo gratuito in materia di anticorruzione, trasparenza, antiriciclaggio e lotta all'evasione. «Ringrazio Greco per aver accettato, è una delle massime autorità mondiali in materia», sottolinea Gualtieri.

Il sindaco poi osserva: «Cercheremo di concentrare il lavoro sulla prevenzione della corruzione, la trasparenza delle procedure e il recupero dell'evasione». All'ex procuratore di Milano anche l'incarico di coordinare il gruppo di lavoro del Campidoglio sulla candidatura di Roma come sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio. Greco ammette: «Mai mi sarei aspettato di tornare a Roma, la città dove sono cresciuto.

Penso si possa fare un lavoro utile per la città per rendere la macchina più trasparente ed efficiente. Penso di dare piccole indicazioni, poi sta alla politica, al sindaco, all'Assemblea, decidere». A breve è attesa anche la firma di un'intesa tra Campidoglio, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sulla lotta all'evasione. Dal 2012 è stato introdotto un sistema di incentivi per i Comuni che forniscono all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate per l'accertamento dei tributi. Finora, però, solo una minima parte dei Comuni italiani, poco più del 3%, sfrutta questa opportunità.

«Il protocollo può aiutare Roma a riappropriarsi di molte risorse», chiosa il sindaco. Nei prossimi anni nella Capitale sono attese risorse ingenti tra Pnrr e Giubileo del 2025. Greco ricorda che il Recovery: «E' una storia complicata e andrà monitorata, come avviene per i vari decreti sui bonus e il 110%. E' fondamentale rendere trasparenti le procedure di assegnazione».

Niente amarcord però su Mani Pulite. L'ex pm ironizza: «Non sono interessato al trentennale di Tangentopoli ma al cinquantennale perché spero di arrivarci...». Il magistrato non è l'unico consulente di fama in arrivo in Campidoglio: Walter Tocci, già vicesindaco di Francesco Rutelli, coordinerà il rilancio del progetto dei Fori Imperiali.

