“NON SONO LEI, ORA BASTA” – ENNESIMA PISTA FAKE SUL CASO DENISE PIPITONE: DOPO LA SEGNALAZIONE DI UNA RAGAZZA CHE AVEVA IDENTIFICATO LA DONNA NEL VIDEO DI MILANO COME LA ZIA CONOSCIUTA IN UN CAMPO ROM, È LA STESSA PROTAGONISTA A SMENTIRE LE ACCUSE A “CHI L’HA VISTO?” - “MI VERGOGNO A USCIRE PERCHÉ LA GENTE CHISSÀ CHE PENSA, IO NON SONO QUESTA PERSONA. STO IN DEPRESSIONE NON DORMO DA 8 GIORNI…”

Giorgia Peretti per "www.iltempo.it"

silvana smentisce di essere la rom nel video

Denise Pipitone, bomba di Chi l’ha visto parla la rom associata al video di Milano “non sono lei, ora basta” Nuova intervista esclusiva sul caso di Denise Pipitone a parlare è la donna rom associata al video di Milano. Nella puntata di mercoledì 16 giugno, “Chi l’ha visto?” il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, torna a parlare della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004.

Dopo le numerose segnalazioni emerse nelle ultime settimane la pista dei rom sembra tornare a far discutere, la bambina un mese dopo il suo rapimento fu avvistata a Milano da Felice Grieco. L’ex guardia giurata nell’ottobre del 2004 riprese con il suo telefonino la scena di una donna nomade assieme ad una bambina chiamata dalla stessa “Danàs”. Un profilo, quello della rom, che ha sollevato numerosi interrogativi sul caso della piccola Denise, soprattutto dopo l’ultima segnalazione di Mariana, la ragazza che ha affermato con certezza di aver riconosciuto la donna misteriosa in un campo rom.

la rom nel video della bimba che somiglia a denise pipitone

La produzione di “Chi l’ha visto?” è riuscita a mettersi in contatto con lei e ai microfoni della trasmissione dice la sua verità. Anche questa segnalazione sembra sfumare nel nulla, la donna indicata da Mariana in realtà non sarebbe la nomade del video. Si chiama Silvana è macedone e dice di non credere a tutto ciò che viene detto sul suo conto: “io non sono la signora non c’entro niente con questa vicenda.

denise pipitone

Mi vergogno a uscire di fuori adesso perché la gente chissà che pensa, io non sono questa persona qui. Devono vergognarsi di quello che dicono e lo devono fare anche per la mamma. Mi hanno fatto stare male, sto in depressione non dormo da 8 giorni.” Nel corso della diretta vengono mostrate delle foto della stessa donna negli anni precedenti, in uno scatto risalente al 2004 la rom appare visibilmente diversa rispetto alla nomade di Milano.

DENISE PIPITONE PIERA MAGGIO 2

Inoltre, Silvana avrebbe un segno molto evidente sulla fronte, tratto distintivo che non viene notato sul volto dell’altra donna. Nel corso della trasmissione vengono smentiti anche i riferimenti cronologici suggeriti dal racconto di Mariana, la donna dimostra attraverso multe e fatture di non essere mai stata in Francia: “Io nel 2018 non sono mai stata a Parigi, sono stata qui a Rovato. Mi hanno fermato i vigili mi hanno fatto il verbale perché non avevo la patente.” Infine, avverte: “Chi si mette a dire delle menzogne, e pubblica di nuovo le mie foto io li denuncio.”

DENISE PIPITONE PIERO PULIZZI

In collegamento anche la mamma di Denise, Piera Maggio la quale esorta alla cautela: “capisco la buona volontà e la buona fede ma un po’ di rispetto per la famiglia”. Poi continua riferendosi alla segnalazione dell’ex pm Maria Angioni anch’essa rivelatasi errata: “Io non posso sentire che Denise è viva e io sari anche nonna. Va bene fare delle segnalazioni ma prima bisogna fare dei controlli, soprattutto se a parlare è una persona con la Angioni. Io credo nella sua buona fede ma non è facile sentire queste cose per noi.”- conclude la Maggio.

denise pipitone denise pipitone PIERA MAGGIO pietro pulizzi e piera maggio pietro pulizzi denise PIERA MAGGIO A CHI L'HA VISTO piera maggio a chi l'ha visto 2 DENISE PIPITONE