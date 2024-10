14 ott 2024 18:32

“NON SONO MAI STATA IN UNA COPPIA APERTA” – “STRISCIA LA NOTIZIA” CONSEGNA IL TAPIRO A UNA SCIATTISSIMA CHIARA FERRAGNI CHE, CON TANTO DI MOLLETTONE IN TESTA DA CASALINGA DISPERATA, REPLICA A TAYLOR MEGA CHE HA RIVELATO DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE CON L’EX MARITO FEDEZ: “SE COPPIA APERTA SIGNIFICA CHE UNO TRADISCE E L'ALTRO NO, ALLORA NON SAPEVO DI ESSERLO: DA PARTE MIA COPPIA APERTA MAI!” – E SUL PANDORO-GATE: “QUEST'ANNO NIENTE PANDORO E NIENTE UOVA: PANETTONE PER TUTTI…” - VIDEO