“NON SONO MAI STATA TENTATA DA UNA RELAZIONE LESBO” – HILLARY CLINTON, INTERVISTATA DA HOWARD STERN , METTE A TACERE CHI HA SEMPRE PENSATO CHE FOSSE LESBICA E AVESSE ACCETTATO LE TROMBATE DEL MARITO IN CAMBIO DI POTERE E SOLDI: “MAI, MAI, MAI! CONTRARIAMENTE A QUELLO CHE POTRESTI SENTIRE MI PIACCIONO GLI UOMINI. PRIMA DI BILL HO AVUTO DIVERSI RAGAZZI, ERO POPOLARE, GLI UOMINI NON ERANO UN PROBLEMA…” - VIDEO

Hillary Clinton ha smentito le voci sulla sua presunta attrazione verso le donne nella trasmissione radiofonica di Howard Stern, presentatore del talk show di SiriusXM.

Stern e Clinton hanno discusso della relazione con Bill Clinton iniziata al college e di come ha dovuto interrompere una storia con un altro uomo per uscire con la persona che sarebbe diventata suo marito e il futuro presidente degli Stati Uniti.

«Era un bravo ragazzo – ha detto Hillary - Era così bello, davvero bello. Sembrava un dio greco. Era molto attraente. Beh, contrariamente a quello che potresti sentire, in realtà mi piacciono gli uomini».

A quel punto Stern ha preso la palla al balzo e ha incalzato: «Alza la mano destra; non hai mai avuto una relazione lesbo?»

«Mai, mai, mai! – ha replicato Hillary ridendo - Non sono mai stata tentata». Clinton ha frequentato il Wellesley College, prima di iscriversi alla scuola di legge a Yale. Clinton ha rivelato di essere uscita con diversi ragazzi al liceo, di essere "piuttosto popolare" al college e di non aver avuto problemi ad avere appuntamenti: «Ho frequentato molte persone diverse e di queste molte mi sono piaciute molto. Ero piuttosto popolare. I ragazzi non erano un problema».

Hillary Clinton ha ricordato delle volte in cui Bill Clinton ha convinto un guardiano a farli intrufolare in un museo dove trascorrevano le ore a parlare di notte. Inoltre ha raccontato di come fosse premuroso Bill che le portava zuppa di pollo e succo d'arancia quando aveva il raffreddore.

«Sai che questo mi ricorda un film di John Hughes? – ha detto Stern – Era un ragazzo estroverso».

