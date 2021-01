“NON SONO SCOMPARSA. STO BENE!” – SI FA VIVA SU FACEBOOK SELENA JENNIFER CASTILLO, LA 16ENNE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE SCAPPATA DI CASA CON UN’AMICA CONOSCIUTA SU TIKTOK: È ANDATA VIA SENZA DOCUMENTI E SENZA CELLULARE E DA GIORNI PUBBLICA SUI SOCIAL DA CITTÀ DIVERSE – I GENITORI CREDONO SIA STATA PLAGIATA DALLA 17ENNE CHE VIVE A PONTEDERA E HA 60MILA FOLLOWER: UN ANNO FA FU DENUNCIATA PER UN EPISODIO DI BULLISMO…

Selena Jennifer Castillo

«Non sono scomparsa. Sto bene!». Con questo brevissimo messaggio postato su Facebook Selena Jennifer Castillo aveva cercato di tranquillizzare i suoi genitori. Un padre e una madre in apprensione da quando la figlia, che ha 16 anni, è fuggita di casa il 14 gennaio. Senza portare con sé documenti e telefonino. Selena abita a Reggello con la mamma. Nel post l’aveva informata che sarebbe stata via solo due giorni insieme ad un’amica.

Preoccupata, la famiglia ha lanciato un appello in tv attraverso «Chi l’ha visto» e ne ha denunciato la scomparsa il 18 gennaio. Secondo alcune segnalazioni social la ragazza sarebbe stata vista in diversi luoghi. I carabinieri seguono i suoi spostamenti. I genitori sperano. E la madre ci prova sui social. Su Facebook ha scritto: «Noi non smetteremo di cercarti». La sua disperazione è stata manifestata anche sui media locali: «Le vogliamo bene e speriamo solo torni il prima possibile a casa. Chiunque abbia informazioni ci aiuti».

Luoghi sempre diversi

Selena si starebbe muovendo apparentemente senza un percorso definito con l’amica, sua coetanea, nota pure come influencer che vive a Pontedera. Le due ragazze si sono conosciute su TikTok. Selena pubblica storie e dirette sui propri canali Social da luoghi sempre diversi (da alberghi e appartamenti in città come Milano, Torino, Bologna e Verona) utilizzando il tablet del fratello . È possibile che stia utilizzando false identità. Selena non ha con sé il proprio cellulare e questo rende le operazioni di localizzazione complesse.

I genitori sono convinti che la figlia sia stata plagiata. La sua amica di viaggio è una adolescente che ha quasi 60 mila followers su TikTok. Un anno fa fu denunciata per un episodio di bullismo su Instagram. Di lei si è occupata anche un servizio de Le Iene per aver convinto una ventenne disabile a spogliarsi in diretta in modo da incrementare gli «ascolti» sui social. «Non avrebbe mai fatto una cosa del genere — dicono i genitori— ma non sta attraversando un bel periodo. Abbiamo paura che possa commettere qualche stupidaggine».

