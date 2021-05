“NON SONO STATA IO, MI STANNO MASSACRANDO” – GIULIA D’URSO, L’INFLUENCER ACCUSATA DI AVER AVVISATO I CARABINIERI DELLA CENA DI LUKAKU, IN LACRIME SMENTISCE DI ESSERE STATA LEI A FARE LA SPIA: “NON SONO COSÌ STUPIDA DA AVER CHIAMATO IO LE FORZE DELL’ORDINE. DICONO ANCHE CHE SONO STATA MULTATA MA ANCHE QUESTO NON È VERO. L’UNICA COSA CHE HO SBAGLIATO È…” - VIDEO E FOTO BOMBASTICHE

Da "www.gazzetta.it"

giulia d'urso 13

Qualcuno, presente alla cena di Lukaku, Hakimi, Perisic e Young, ha avvisato i Carabinieri. In periodo Covid, queste cene notturne sono vietate e ci vuole un attimo per sollevare un polverone. Quel qualcuno, secondo alcuni, sarebbe Giulia D’Urso, influencer da 400.000 follower su Instagram piuttosto nota sia al popolo della Rete che a quello della tv.

Ma la ragazza non ci sta e nega ogni accusa, scegliendo ovviamente Instagram per la sua difesa. "Non sono stata io, mi stanno massacrando". La ragazza nel suo post parla di "falsità sul suo conto", annunciando di essere pronta a difendersi nelle sedi opportune: "Non sono così stupida ha poi ribadito la D'Urso - da aver chiamato io le Forze dell’Ordine. Dicono anche che sono stata multata ma anche questo non è vero. L’unica cosa che ho sbagliato è aver partecipato a quella cena, ma non per questo devo essere massacrata così".

