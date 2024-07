“NON SONO STATO RICOVERATO PER ABUSO DI ALCOL E DROGHE” – FEDEZ COMPARE SUI SOCIAL DALLA SUA STANZA D’OSPEDALE PER SMENTIRE DI ESSERE FINITO TRA LE BRACCIA DEI DOTTORI A CAUSA DI QUALCHE BEVUTA E SNIFFATA DI TROPPO: “SONO STATO RICOVERATO PER L'ENNESIMA EMORRAGIA INTERNA: DOVE MI HANNO OPERATO PER RIMUOVERE IL TUMORE MI HANNO RICUCITO GLI ORGANI E IN QUEL PUNTO SONO PIÙ FRAGILE” – POCHE ORE DOPO, IL RAPPER HA POSTATO UNA FOTO PER ANNUNCIARE AI FOLLOWER DI ESSERE STATO DIMESSO DALL'OSPEDALE… - VIDEO

Fedez torna a parlare della sua salute, e in particolare delle emorragie interne cui è soggetto da quando è stato operato all'addome per rimuovere il tumore al pancreas, nel 2022, «onde evitare articoli basati sulla fantascienza». In una serie di «storie» di Instagram postate dal Policlinico di Milano, dove il rapper era stato ricoverato l'11 luglio, Fedez ha spiegato: «Sto leggendo articoli basati non so su cosa, parlano di un mio abuso di alcol e droghe ma non è assolutamente così». Poche ore dopo, l'annuncio: è stato dimesso, proprio come sperava.

«Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna», chiarisce il rapper di Rozzano nella prima «storia». Poi entra nei dettagli: emorragia «dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto dove sono stato ricucito sono più fragile». «Non sono un tecnico, scusate», precisa, ma una cosa è certa: è più soggetto «ulcere, emorragie e sanguinamenti». Anche lo scorso settembre era stato operato e ricoverato per una decina di giorni per un'emorragia interna causata da due ulcere. E, a maggio, problemi di salute non meglio specificati avevano fatto saltare la sua partecipazione alla trasmissione tv di Alessandro Cattelan.

Per fortuna, aggiunge Fedez il 12 giugno, rispetto all’emorragia dell’altra volta il sanguinamento questa volta è stato di entità inferiore. […] Nella «storia» c'è anche un ringraziamento a chi gli ha indirizzato, in queste ore, dei messaggi di incoraggiamento: «Sono di conforto in un momento non facile da tanti punti di vista».

La serie di «storie» della mattina si concludeva con un auspicio: poter essere dimesso in giornata. Poche ore dopo, il rapper ha poi postato una foto scattata nell'ascensore dell'ospedale. «Fit check outif da dimissioni», recita la didascalia.

