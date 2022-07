26 lug 2022 19:15

“NON È STATO UN GIOCO EROTICO, LUI NON ERA IN SÉ” – È STATA ASCOLTATA DAGLI INQUIRENTI LA TURISTA INGLESE DI 45 ANNI CHE LO SCORSO 16 LUGLIO È STATA TROVATA IN GRAVI CONDIZIONI IN UNA STANZA D'ALBERGO A FIRENZE ACCANTO AL CORPO SENZA VITA DEL COMPAGNO, L'EX RUGBISTA RICKY BIBEY – LA DONNA HA RACCONTATO DI ESSERE STATA ASSALITA DALL'UOMO, CHE FORSE ERA SOTTO EFFETTO DI COCAINA, E POI COSTRETTA A UN RAPPORTO SESSUALE: “NON VOLEVO DORMIRE CON LUI E ABBIAMO LITIGATO. ERA FUORI DI SÉ E URLAVA CHE VOLEVA CANCELLARE TUTTI E DUE”