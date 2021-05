20 mag 2021 11:19

“NON STIAMO PER DIVENTARE PADRI” – I DUE SACERDOTI DI CITTÀ DI CASTELLO, CHE HANNO RINUNCIATO ALLA TONACA DOPO ESSERE STATI FOLGORATI SULLA VIA DELLA FIGA, TENTANO DI ZITTIRE LE VOCI SULLE GRAVIDANZE DELLE LORO COMPAGNE: “LE AFFERMAZIONI CHE CI SONO STATE ATTRIBUITE NON SONO MAI STATE RILASCIATE DA NOI. ABBIAMO OTTENUTO LA DISPENSA DAL CELIBATO E NON POSSIAMO ESERCITARE IL MINISTERO. CONTINUEREMO A…”