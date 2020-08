Da https://video.corriere.it/

MILANO - RAPINA A UN TAXI

Attimi di terrore per un tassista 66enne rapinato nella notte di mercoledì 12 agosto

a Milano (qui l’articolo). Verso le 2, tre giovani sono saliti sul mezzo a Porta Genova per farsi portare in via Triboniano: giunti a destinazione hanno prima preso per il collo il conducente del taxi per poi rubargli 140 euro, oltre a vari oggetti personali, e dileguarsi rapidamente. «Vi prego, prendete i soldi ma non il telefono, ci sono dentro delle cose importanti per me. Siete dei vigliacchi», si sente urlare il taxista nelle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza montata sul veicolo.

«Non ti muovere o ti ammazzo», gli intima uno dei rapinatori mentre gli altri gli perquisiscono le tasche alla ricerca di soldi o oggetti di valore. Il video è già stato consegnato ai carabinieri, ma il riconoscimento dei tre malviventi, con i volti nascosti dal buio e dalle mascherine, potrebbe rivelarsi complicato.

Un episodio identico a quello accaduto la notte precedente sempre a Milano. Un altro taxista è stato derubato da tre giovani che aveva fatto salire in Piazza Diaz, in centro. Giunti a fine corsa in via Val Lagarina a Quarto Oggiaro, mentre due dei rapinatori controllavano la zona, uno dei criminali ha puntato il coltello alla gola del tassista facendosi consegnare le chiavi dell’automobile, i soldi, il cellulare e il pos.

Federico Berni per www.corriere.it

Due rapine in sequenza ai tassisti milanesi. Forse la stessa banda a colpire. L’altro giorno, da piazza Diaz a Quarto Oggiaro, ripulito un conducente del radiotaxi 8585. La notte dopo è stato minacciato con un coltello e derubato un tassista del radiotaxi 6969 dopo una corsa da Porta Genova a Triboniano. La banda è composta da tre ragazzi, probabilmente italiani. «Statura normale», raccontano i tassisti. Uno porterebbe gli occhiali.

Al tassista del 6969 hanno portato via cellulare, soldi e tablet scappando lungo la linea ferroviaria: alla fine della corsa, mentre il passeggero al centro del sedile posteriore faceva finta di pagare, un complice è sceso dall’auto e ha aperto la portiera anteriore del taxi. Al tassista dell’8585 è stato puntato un coltello alla gola, mentre il ragazzo seduto a destra ripuliva il taxi e portava via tutto.

