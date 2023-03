“NON TOCCHERÒ MAI PIÙ DROGA. SAREBBE IRRISPETTOSO NEI CONFRONTI DEL MIO AMICO” – ED SHEERAN SI RACCONTA NEL BIOPIC "THE SUM OF IT ALL" TARGATO DISNEY+: IL SUCCESSO, LA DEPRESSIONE DOPO LA MORTE DELL’AMICO JAMAL, STRONCATO A 31 ANNI DALL’INFARTO, E LA TERRIBILE NOTIZIA DEL TUMORE DELLA MOGLIE – “DOPO LA DIAGNOSI DI CANCRO, HO SENTITO CHE NON VOLEVO PIÙ VIVERE E…” - VIDEO

Arrivano le prime immagini del biopic di Ed Sheeran su Disney+ dal titolo Ed Sheeran: The Sum of It All, una timeline della lunga carriera del 29enne artista britannico, che tocca il suo mondo musicale, ma non solo […] le immagini dei concerti da record e quelle nelle session in studio, compaiono, con in sottofondo una melodia malinconica, anche alcune immagini che ritraggono la tristezza del cantautore: come la diagnosi di un tumore alla moglie Cherry Seaborn, durante la gravidanza della sua seconda figlia Jupiter. Ma non solo, perché nello stesso periodo veniva a mancare il suo migliore amico Jamal Edwards, dopo un'aritmia cardiaca collegata all'uso di cocaina.

[…] "Abbiamo raggiunto un picco, e poi il castello è caduto. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia".

[…] "Dopo l'annuncio sulla salute di mia moglie e la morte di Edwards, ho incominciato a sentirmi come se non volessi più vivere: sei sotto le onde e stai annegando. Sei un po' solo in questa situazione e non puoi uscirne". […]

