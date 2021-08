5 ago 2021 17:44

“NON VEDO PIÙ GLI AMICI NO VAX” – JENNIFER ANISTON SE NE SBATTE DELLE CHIACCHIERE E PASSA AI FATTI: SE NON TI VACCINI NON LA PUOI PIÙ FREQUENTARE - "C'È UN GRAN NUMERO DI PERSONE NO VAX O CHE SEMPLICEMENTE NON DANNO RETTA AI FATTI. HO PERSO ALCUNE PERSONE NELLA MIA ROUTINE SETTIMANALE CHE SI SONO RIFIUTATE DI FARE IL VACCINO E DIRE SE LO AVEVANO FATTO. UN PECCATO…"