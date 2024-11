“NON VEDO PIÙ NULLA DALL’OCCHIO DESTRO DA QUATTRO MESI” – ELTON JOHN ORMAI È UN ROTTAME: DOPO I PROBLEMA ALLA PROSTATA, ALL’ANCA E AL GINOCCHIO, GLI MANCAVA SOLO L’INFEZIONE AGLI OCCHI CON CUI LOTTA DA SETTEMBRE – IL 77ENNE RIVELA CHE LE SUE CONDIZIONI NON SONO MIGLIORATE: “POSSO FARE UN’INTERVISTA, MA NON RIESCO AD ANDARE IN STUDIO E REGISTRARE PERCHÉ NON RIESCO A VEDERE UN TESTO PER COMINCIARE A CANTARE…” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Elisabetta Murina per www.fanpage.it

elton john 7

"Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro". Continuano i problemi di salute per Elton John che, ospite del programma Good Morning America, ha svelto di non essere riuscito a portare a termine il nuovo album a causa di un'infezione agli occhi di cui aveva dato notizia lo scorso settembre.

Dopo l'infezione contratta a settembre, il cantante britannico, 77 anni, ha fatto sapere che le sue condizioni di salute non sono migliorate. Anzi, John ha raccontato di non essere riuscito a concludere il nuovo album proprio per problemi alla vista: "Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro e l'occhio sinistro non è il massimo.

elton john 6

Posso fare qualcosa come questa intervista, ma andare in studio e registrare non lo so, perché non riesco a vedere un testo per cominciare a cantare". Poi ha aggiunto: "Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi ha scioccato e non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, non riesco a guardare nulla".

ELTON JOHN FUNERALI LADY D

elton john 4 elton john 3 elton john 1 Elton John SUONA ALLA STAZIONE DI ST PANCRAS