“NON VOGLIO CHE I MIEI NIPOTI SAPPIANO CHE LA NONNA È UNA LADRA” – A FERENTINO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, UN’ANZIANA DI 82 ANNI VIENE SORPRESA A RUBARE IN UN SUPERMERCATO E IMPLORA IL TITOLARE DI NON CHIAMARE I CARABINIERI. L’UOMO SI È IMPIETOSITO DAVANTI AL SUO RACCONTO DI SACRIFICI PER ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE E ALLA FINE LE HA REGALATO LA SPESA…

Estratto dell'articolo di Giovanni Del Giaccio e Emiliano Papillo per “il Messaggero”

anziana al supermercato

Aveva paura che i nipoti sapessero. Così quando il titolare del supermercato l'ha fermata prima che uscisse senza pagare con quello che aveva in borsa, ha chiesto di non far intervenire i carabinieri. «Ho pensato che poteva essere mia madre - racconta Francesco Sciucco, direttore del Se Bon di via Casilina, a Ferentino - e ho rifatto il 112, dicendo che era tutto a posto. Poi ho deciso di regalarle quello che aveva preso […]».

LA RICOSTRUZIONE

anziana al supermercato

Erano circa le 12 quando all'interno del negozio si è presentata una donna anziana. […] È andata nel banco alimentari chiedendo mezza pagnotta di pane e poi ha iniziato a gironzolare per il supermercato. Si è fermata di fronte allo scaffale degli alimenti in scatola, ha preso una scatola di tonno e l'ha messa in borsa. Insieme al pane e alla mortadella che aveva chiesto poco prima al banco alimentari.

anziana al supermercato

A quel punto ha provato a lasciare il negozio facendo finta di nulla, ma è stata fermata e le è stato chiesto di aprire la borsa, altrimenti sarebbero stati chiamati i carabinieri. Lei ha fatto un po' di resistenza, poi […] ha deciso di raccontare tutto. Prima, però, aveva tirato fuori e riconsegnato la spesa. «Ma non ditelo ai carabinieri, non voglio che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra» - ha detto quasi in lacrime.

anziana supermercato

In realtà aveva rubato per necessità, perché a 82 anni e con una pensione di anzianità di poche centinaia di euro, arrivare a fine mese non è facile. Ci sono gli alimenti, le bollette, l'affitto della casa benché popolare e calmierato. Per questo non si riesce a fare fronte a tutto. Il direttore del supermercato si è fatto raccontare la storia della donna che è vedova e vive sola, ha quattro figli che però non navigano in buone acque e non sempre riescono ad aiutarla, oltre a sette nipoti. Per questo «quando vuole sarà nostra ospite - aggiunge Francesco - pochi euro a me non cambiano la vita, a lei spero di aver regalato un sorriso». […]