“NON VOGLIO COINVOLGERTI IN QUESTO LABIRINTO” – TUTTI I BOLLORI DI MATTEO MESSINA DENARO, IL BOSS CHE NEGLI ANNI DI LATITANZA NON SI È FATTO MANCARE DONNE E TROMBATE: LA PASSIONE PER L’AUSTRIACA PER LA QUALE UCCISE UN DIRETTORE D’ALBERGO, LA FUGACE RELAZIONE CON LA MADRE DELLA FIGLIA – LA FIAMMA MOLLATA CON UNA LETTERA PERCHÉ RIMPIAZZATA CON UNA NUOVA DONNA E LA SVENTURATA CHE, IN PREDA ALLA FOLLIA, QUASI LO “CONSEGNÒ” ALLA POLIZIA…

Sono almeno sei le donne della sua vita da latitante, ma una Matteo Messina Denaro non l’ha mai vista: sua figlia. Così dicono. Frutto di un amore rapido e furtivo con una compaesana di Castelvetrano, Franca Alagna, la donna che partorì quando il boss era ormai braccato, cosciente di non doversi più avvicinare né alla compagna né alla piccola perché tenute sotto continua osservazione dalle forze di polizia già al momento della nascita. Siamo nel 1995 […]

Una vita segnata anche da qualche tenerezza e qualche obbligata scelta. Mollando non solo la madre di sua figlia ma anche qualche fidanzata. Sempre per precauzione, guardingo, come si intuisce in una lettera che risale al primo periodo di latitanza, un «pizzino» d’amore che chiude il rapporto con la fiamma di allora, Sonia: «Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò per il semplice fatto che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me, non ne vale la pena...».

Si chiude una storia, ma se ne apre un’altra con Maria Mesi, una sventurata finita nei guai, arrestata per favoreggiamento. Anche perché nel 1995 fece consegnare a Messina Denaro una lettera temendo un’operazione sgancio: «Ti prego non dirmi di no, desidero tanto farti un regalo. Sai ho letto sulla rivista dei videogiochi che è uscita la cassetta di Donkey Kong 3 e non vedo l’ora che sia in commercio per comprartela. Quella di Secret Maya 2 ancora non è arrivata. Sei la cosa più bella che ci sia». Si rividero e fu pedinando lei che la polizia sfiorò la cattura del boss. Era il 1998 […]

Talvolta le storie si accavallano e quando Matteo il viveur molla un’avventura è perché ne incrocia un’altra. Come accadde con l’austriaca Andrea Haslener, che lui chiamava Asi. Fidanzati per quattro anni, dal 1989 al 1993. Lei, bionda receptionist all’hotel Paradise Beach di Castelvetrano. Lui, arrogante frequentatore dell’albergo. Generoso con i suoi «picciotti», tutti invitati a caccia di aperitivi e turiste. Senza pagare. Sgradito al direttore della struttura, Nicola Consales, una persona perbene, anche lui innamorato della bella straniera e per questo ucciso in un agguato nel 1991.

Scattò nel 1995 l’infatuazione per Franca Alagna, rimasta incinta di Lorenza […]

