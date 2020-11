“NON VOLEVANO CHE OTTENESSI IL VACCINO DELLA VITTORIA PRIMA DELLE ELEZIONI” – TRUMP SPARA A ZERO SULLA "FEDERAL DRUG ADMINISTRATION" E PROVA A METTERE IL CAPPELLO SUL VACCINO: “PFIZER E GLI ALTRI HANNO FINITO PER ANNUNCIARE IL VACCINO SOLO DOPO LE ELEZIONI PERCHÉ PRIMA NON AVEVANO IL CORAGGIO DI FARLO! LA FDA AVREBBE DOVUTO ANNUNCIARLO PRIMA, NON PER SCOPI POLITICI, MA PER SALVARE VITE UMANE…”

Alberto Flores d’Arcais per "notizie.tiscali.it"

donald trump alla casa bianca

Arriva il vaccino ed è subito scontro politico. Dopo una giornata in cui è stato relativamente silenzioso, alle dieci di sera Donald Trump inizia a lanciare messaggi via Twitter. Quattro post, uno in fila all’altro con pesanti accuse nei confronti della casa farmaceutica Pfizer e della Fda (Federal Drug Administration), l’agenzia federale che deve dare il via libera al vaccino anti-Covid: “Come dico da molto tempo, Pfizer e gli altri hanno finito per annunciare il vaccino solo dopo le elezioni, perché prima non avevano il coraggio di farlo!”;

vaccino covid 5

“Allo stesso modo, la Fda avrebbe dovuto annunciarlo prima, non per scopi politici, ma per salvare vite umane!”; “La Fda e i Democratici non volevano che ottenessi il vaccino della vittoria prima delle elezioni, così è uscito cinque giorni dopo”; “Se Joe Biden fosse stato presidente, non avreste avuto un vaccino per altri quattro anni! La burocrazia avrebbe distrutto milioni di vite”.

vaccino covid 3 meme su donald trump e il covid 7 vaccino covid 2 pfizer 1 pfizer 2 vaccino covid 1 SPERIMENTAZIONE VACCINO CORONAVIRUS meme su donald trump e il covid 6 montefiore medical center wakefield campus al bronx