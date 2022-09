Giovanna Cavalli per www.corriere.it

Nell’attesa di ciò che accadrà, ciascuno dei due — chiuso nella sua ala della dimora all’Eur da 25 stanze — continua a condurre la vita da separato in villa: zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri dispiaceri ai tre figli. Più schivo Francesco Totti, che ha abbandonato ogni social, rifugge le occasioni mondane e a malincuore diserta persino lo stadio Olimpico (stasera chissà). Al massimo accompagna a scuola Chanel e Isabel, Cristian agli allenamenti, poco più. Se non ci fosse il fotografo di Chi, che l’ha immortalato ancora, non si saprebbe nemmeno che sabato scorso, a tarda sera, usciva circospetto da casa di Noemi Bocchi, ai Parioli, con una coppia di amici e per mano la bimba più piccola (no, Ilary Blasi non avrà apprezzato).

All’Opera

Più diversa di così non si può, la conduttrice dell’Isola dei Famosi invece ha scelto il Teatro dell’Opera di Roma, martedì, per la sua prima apparizione mondana post-intervista al Corriere della Sera dell’ex marito. In pantaloni e total black, con preziosa borsetta di Gucci, si è seduta in platea ad ammirare l’amica étoile Eleonora Abbagnato (moglie di Federico Balzaretti, ex difensore giallorosso), offrendosi volentieri ai flash e agli sguardi, per giunta accompagnata da un’altra signora che su Instagram si sigla Noemi B. (come Bonomo e non Bocchi, però), personal trainer (tipo Cristiano Iovino, l’uomo dei messaggini compromettenti), forse una sottile provocazione.

Silenzio

Fedele alla strategia di comunicazione che l’ex Letterina ha scelto fin dall’inizio: silenzio, non una parola («Ha visto cose che potrebbero rovinare cinquanta famiglie» è un virgolettato di amici). Invece loquacissima su Instagram, dove documenta ogni dettaglio delle sue giornate, prima in vacanza, ora in città. Non la trasferta lampo milanese, per festeggiare in discoteca il compleanno della sua agente Graziella Lopedota. Quello voleva tenerlo nascosto e infatti ha evitato foto.

Gli avvocati

Quanto alla questione più spinosa e incombente, non tira affatto aria di accordo. Meno che mai di separazione consensuale. Anzi, Francesco e Ilary si avviano ineluttabilmente verso la separazione giudiziale. E nemmeno delle più indolori, rapide e amichevoli. Con un patrimonio da 110 milioni (i celebri «du’ spicci», secondo Ilary) i calcoli sono complicati. E i tempi di soluzione si prospettano lunghi.

Dopo la clamorosa confessione a mezzo stampa sul Corriere del sempiterno Capitano della Roma (per i tifosi giallorossi tuttora non esiste che lui) — completa di rimpianti, accuse e recriminazioni — era evidente che i rapporti tra gli ormai ex coniugi non fossero destinati a migliorare. Totti ci ha provato fino all’ultimo a non chiudere nel peggiore dei modi 17 anni di matrimonio che sembrava indissolubile («Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale, ma Ilary ha detto sempre no») eppure si è infranto. Con i suoi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, ha offerto tutto ciò che ragionevolmente poteva, aumentando sempre la posta. Sperando in un sì.

L’intervista

Non c’è stato niente da fare. Ilary ha rispedito al mittente ogni rilancio, arroccata sulle proprie posizioni. E a quel punto il campione del mondo 2006 ha deciso di parlare. Molti hanno detto e pensato che si sia lasciato influenzare dai suoi legali, chi gli è vicino però spiega che Francesco non è più da un pezzo il Pupone, ma un uomo di quasi 46 anni (li compie il 27 settembre) che sa quello che vuole e non ha timore di dirlo. Non più tardi di tre anni fa ha affrontato una conferenza stampa con un centinaio di giornalisti per dire addio alla Roma — dopo i contrasti con la proprietà Pallotta — parlando a braccio, senza rete. Anche se qualche dubbio adesso lo assale, a proposito di quell’intervista così sofferta.

A questo si aggiunge un dispiacere collaterale. A quanto pare una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo ha avvisato, chissà perché. E Totti, quando lo ha scoperto, l’ha presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento. Ma non è niente, di fronte a quel che dovrebbe patire se davvero Ilary accettasse l’invito di Verissimo e di Silvia Toffanin (conferme ancora non ce ne sono) per raccontare a cuore aperto tutta ma proprio tutta la sua verità. Un’anteprima esclusiva di quanto accadrà nell’aula del tribunale.

