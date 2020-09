“LA NOSTRA STRATEGIA ANTICOVID SENZA UN RIGIDO LOCKDOWN HA FUNZIONATO” - IN SVEZIA POCHI CASI DI CORONAVIRUS, LE AUTORITA’ POLITICHE E SANITARIE SI BEANO DELLE BASSE PERCENTUALI DI CONTAGI E DELLA POLITICA ADOTTATA. MA I MORTI SONO STATI PIÙ DI 5MILA, SEI VOLTE DI PIÙ DI DANIMARCA (264) E NORVEGIA (626) MESSE INSIEME. DAVANTI A CIFRE DEL GENERE È DIFFICILE VEDERE IL VANTAGGIO…

Da corriere.it

coronavirus svezia

Ma se alla fine si scoprisse che la strategia della Svezia per fronteggiare il coronavirus non era così campata in aria e, anzi, sta dando il suoi frutti? Stoccolma, a differenza dei vicini scandinavi, non ha voluto varare misure di lockdown, facendo conto più sulla responsabilità dei singoli che sui divieti. E fino ad oggi ha pagato un prezzo altissimo con un tasso di contagi e mortalità di gran lunga superiore a quello di Norvegia e Danimarca avendo avuto 84.985 positivi e 5.835 morti.

La svolta

Oggi, però, la situazione appare diversa mentre molti Stati affrontano una ripresa della pandemia, a Stoccolma i dati sono saldamente discendenti. «La Svezia è passata dall’essere il Paese con più contagi in Europa a quello più sicuro — ha detto il dottor Anders Tegnell, l’epidemiologo maggiormente considerato dal governo —. La nostra politica può aver tardato a portare risultati ma alla fine sono arrivati e sono più stabili» .

coronavirus svezia 2

I dati

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie la scorsa settimana la Svezia ha avuto 12 casi per milione di abitanti mentre la Danimarca ne ha 18 e la Norvegia 14. A differenza di metà aprile quando si registravano più di cento decessi al giorno, oggi non si superano i due o tre morti. Al contrario giovedì Copenaghen ha raggiunto il record degli ultimi 4 mesi con 179 infetti in 24 ore.

Il test

La scorsa settimana in Svezia circa 2.500 persone scelte a caso sono state sottoposte a tampone e nessuna è risultata positiva. Alla fine di aprile erano lo 0,9% e a maggio 0,3%. «Questo significa che non ci sono in giro persone asintomatiche» ha spiegato al Daily Telegraph Karin Tegmark Wisell dell’Agenzia di Sanità pubblica svedese (PHAS).

birretta in svezia alla faccia del coronavirus

I dubbi

I dati, però, non mentono. La Svezia finora ha avuto 5.832 morti, sei volte di più di Danimarca (264) e Norvegia (626) messe insieme. Davanti a cifre del genere è difficile vedere il vantaggio. C’è anche da considerare che Stoccolma testa in media 1,2 persone ogni 1000 mentre la Norvegia è a quota 2,2 e la Danimarca a 5,9. «È impossibile che Oslo e Copenaghen raggiungano un numero così alto di decessi — ha spiegato al Daily Telegraph la virologa Lena Einhorn — , anche perché le cure stanno migliorando e all’inizio del prossimo anno dovremmo ottenere un vaccino»

stoccolma coronavirus svezia 2 coronavirus svezia coronavirus niente lockdown in svezia coronavirus svezia 1 coronavirus svezia 2 coronavirus svezia niente lockdown a stoccolma