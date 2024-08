“I NOSTRI SONDAGGI SU KAMALA HARRIS SONO MOLTO MENO ROSEI DI QUELLI CHE CIRCOLANO” – CHAUNCEY MCLEAN, PRESIDENTE DEL SUPER PAC FUTURE FORWARD, IL GRUPPO CHE FINANZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA DEMOCRATICA CON CENTINAIA DI MILIONI DI DOLLARI, RIDIMENSIONA L’ENTUSIASMO INTORNO ALLA VICE DI BIDEN – HARRIS “BALLA” IN TUTTI GLI STATI CHIAVE, E NON HA ANCORA CONVINTO DEL TUTTO NERI, GIOVANI E ISPANICI – TRUMP: "LA COMPAGNA KAMALA NON PARTECIPERÀ AL DIBATTITO DI FOX NEWS DEL 4 SETTEMBRE. LO FARÒ DA SOLO”

1. KAMALA HARRIS, IL SUPER-FINANZIATORE: «I SONDAGGI NON SONO BUONI COME SEMBRANO»

Di rado si esprime in pubblico, e per «dire la sua» ha altri mezzi: è presidente di uno dei più grandi finanziatori della campagna elettorale del partito democratico, il Super Pac Future Forward, che per sostenere Kamala Harris alle elezioni Usa di novembre ha raccolto centinaia di milioni di dollari.

Dunque fa notizia che Chauncey McLean, nel suo discorso di lunedì all'University of Chicago, parallelo alla convention dei democratici, abbia messo in guardia gli ottimisti: i sondaggi di opinione di cui il suo gruppo dispone sono assai meno rosei di quelli pubblici per i democratici, che affronterebbero contese assai più serrate negli stati chiave.

«I nostri numeri sono molto meno rosei di quelli che vedete nel pubblico», ha detto. Harris cavalca un'onda di sondaggi pubblici a suo favore: l'osservatorio FiveThirtyEight le dà il 46,6% contro il 43,8% del repubblicano Donald Trump, e avrebbe preso il sopravvento in diversi sondaggi pubblici in stati chiave.

[…] McLean ha affermato che il gruppo ha almeno 250 milioni di dollari da spendere, e prevede un'ondata di pubblicità dal digitale alla televisione tra il Labor Day del 2 settembre e il giorno delle elezioni del 5 novembre.

Ma che cos'è un «super Pac»? Sono gruppi che possono raccogliere somme di denaro illimitate da aziende, sindacati, associazioni e individui, quindi spenderle per sostenere apertamente o contrastare alcuni candidati politici.

Secondo McLean, la maggior parte dello slancio di Harris subito dopo l'uscita di Biden proveniva dai giovani elettori neri, e questo ha aperto gli stati della Sunbelt come Nevada, Arizona, Georgia e North Carolina, che i democratici avevano ampiamente cancellato negli ultimi giorni della campagna di Biden. «Ha più percorsi», con sette stati in gioco, un'inversione di tendenza completa rispetto a quando Biden era in lizza, ha affermato: i quattro di cui sopra, più Pennsylvania, Wisconsin e Michigan.

McLean ha affermato che la Pennsylvania rimane lo stato più importante nell'analisi del gruppo. Lì, dice, la contesa è quasi un «lancio di moneta». Afferma che Harris deve vincere uno dei tre stati, Pennsylvania, North Carolina o Georgia, per vincere la Casa Bianca. E che deve puntare su neri, ispanici e giovani, non ancora del tutto convinti. […]

2. TRUMP, 'HARRIS DISERTA IL DIBATTITO SU FOX, LO FARÒ DA SOLO'

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato su Truth che Kamala Harris non partecipera' al dibattito su Fox News del 4 settembre e che quindi lui nello stesso giorno terra' un incontro con il pubblico su quel network.

"La compagna Kamala Harris - scrive - ci ha appena informato che non parteciperà al dibattito di Fox News del 4 settembre. Non sono sorpreso da questo sviluppo perché penso che sappia che per lei è molto difficile, nella migliore delle ipotesi, difendere la sua inversione a u su tutto ciò in cui una volta credeva, comprese le sue dichiarazioni secondo cui non ci sara' alcun fracking in Pennsylvania e la sua orribile performance al confine, la nostra "zarina del confine", dove a milioni di criminali e persone provenienti da istituti psichiatrici e terroristi e' stato consentito di riversarsi nel nostro Paese, totalmente senza controlli e senza verifiche.

Si chiama, e lei lo adora, un confine aperto!!! Invece del dibattito del 4 settembre, ho accettato di fare un Tele-Town Hall, condotto da Sean Hannity, per Fox. Si svolgerà nel Great Commonwealth of Pennsylvania". Resta confermato invece il dibattito su Abc del 10 settembre.

