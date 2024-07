2 lug 2024 15:50

“NOVANTA MINUTI NON DEFINISCONO QUATTRO ANNI DI PRESIDENZA” – IL CLAN BIDEN FA QUADRATO INTORNO A “SLEEPY JOE” - DOPO LA DISASTROSA PERFORMANCE AL DIBATTUTO DI ATLANTA, IN AIUTO DEI DEM ARRIVA “VOGUE” CHE PIAZZA IN COPERTINA JILL, COSTRETTA A FARE DA INFERMIERA IN CASA E LANCIATA COME UN ARIETE IN DIFESA DEL MARITO: “CONTINUEREMO A LOTTARE, JOE FARÀ QUELLO CHE È MEGLIO PER IL SUO PAESE” – E IL “NEW YORK POST” PUBBLICA UNA COPERTINA DI BIDEN CON LO SGUARDO PERSO SOTTO LA SCRITTA “VAGUE”…