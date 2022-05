DAGOSELEZIONE

Giuseppe Candela@GiusCandela

tweet su blanco 5

È un uomo, belloccio, solitamente in mutande, eterossessuale. Quindi possono toccargli il pacco senza problemi. Immaginate al suo posto una cantante giovane e bella. Le aperture dei TG. #blanco

il Tommi @il_tommi12

Greta Baccaglia fu palpeggiata in diretta e dopo due giorni si sapevano nome, cognome, città di residenza e attività del colpevole. Di chi abbia molestato #Blanco abbiamo notizie? Stavolta nessuno interpella la CIA per dare un volto al(la?) responsabile di un gesto così turpe?

Hoara Borselli official@HoaraBorselli

Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto di Radio Italia Live: “È una molestia”Gridano!! Se non lo è per il diretto interessato, perché lo deve diventare a tutti i costi per gli altri?! Assuefatti da un insopportabile morbo: Molestofobia #Blanco #molestia #molestofobia

tweet su blanco 4

Myrta Merlino@myrtamerlino

Ho letto di tutto su #Blanco, come se fosse colpa sua, come se se la fosse cercata. Davanti alle molestie non esistono scuse!!! #giùlemani

Michela Murgia@KelleddaMurgia

Il discrimine tra violenza e carezza è il consenso. Se #Blanco lo chiama “bagno d’amore”, io sto. Vale per lui, vale per tutt?.

Andrea Conti@IlContiAndrea

Quella che ha subito #Blanco, durante la sua performance in Duomo, è una #molestia. Non la si può definire in altro modo. Non leggo però indignazione, movimenti coi forconi ed editoriali di fuoco. Mi spiegate perché?

tweet su blanco 2

Domenico Marocchi@domenicomarock

Considerando che è il 2022 e che i 250 pesi e le 480 misure lasciano il tempo che trovano possiamo farla breve e dire che: -sì, quella subita da #Blanco è una molestia - sì, la gente non sta bene, ma proprio per niente. Gente, nome collettivo, insieme di entità. Ciao.

Piolozzo@Piolozzo

La nota stonata dell'affaire #Blanco e palpeggiamenti è il fatto che a non parlare di molestia, anzi, a non parlare e basta, sia proprio lui.

enrico ruggeri sul caso blanco

giovanni mercadante @giuvannuzzo

Su vicenda #Blanco, i commenti sono del tenore “sta zoccola, sta putt***a” e così via. Fortuna che non si vede il volto della ragazzina altrimenti avrebbe già la vita rovinata da una sua coetanea che scrive caption su TikTok (senza la quale nessun se ne sarebbe accorto). IMHO

Nicola S@nicolasavoia

Inquadrature migliori, fanni vedere che ci sta pure un terzo video/inquadratura migliore, dove la tizia massaggia il pene. La cosà bella è che Blanco tiene la mano di un'altra tipa anzichè togliere la mano che palpava le sue parti intime

@AleStonata

Matteo Capponi@pirata_21

Paragonare la pacca subita da #Blanco a quello che subiscono le donne tutti i giorni è come se un bianco in America paragonasse un posto di blocco subito da un nero a quello subito da lui perché ha preso una multa.

grace greco woolf@gracevicariot

tweet su blanco 3

ma siamo sicure che blanco non se lo sia inventato? io ascolterei il parere anche della ragazza non si sa mai...cosa non si fa pur di far parlare di sé... certo che anche lui mostrandosi sempre in mutande se l'è cercata e se è davvero una molestia andasse a denunciare! bah...

Tonia @ToniaPeluso

La ragazza che tocca Blanco sta di fatto facendo una molestia, per il senso comune, o nello specifico violenza sessuale. Se fa meno rumore e non indigna allo stesso modo è perché siamo ancora dentro una cultura retrograda e tossica. Per alcuni Blanco dovrebbe anche gradire.

Matteo Capponi@pirata_21

tweet su blanco 1

#Blanco vittima di molestia durante il concerto di #radioitalia. Ma anche quelli che hanno le case lì intorno.

Lorenza Sebastiani@LoreSebastiani

Blanco, la disperazione di ogni addetto alla security. #rilive #radioitalia

Hey, teacher.@HMQueenBee

Comunque certo che Blanco ha subito una molestia, coglioni, nessuna lo mette in dubbio.

Chià@chiaravix

Per quanto mi riguarda, se tocchi le parti intime di un uomo senza il consenso di quest'ultimo: è molestia. #Blanco

Roberta@Ro_blonde

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 1

Il fatto che #Blanco si doni completamente al pubblico, che si butti tra la folla e permetta di essere toccato fa capire quanto lui sia riconoscente verso coloro che gli stanno donando il successo. Ma toccare lì, senza consenso è violenza, è violazione della persona.

manuela .@manu3110

La tipa che tocca le parti intime a blanco pensa si essere fortunata .. no hai fatto una cosa proprio vergognosa .. io ti avrei dato una bella microfonata in testa e anche una bella denuncia per molestia

zia Mar miss egoista@poopeyxsg

Tutte a lamentarsi della molestia subita da Blanco I maschi: e ma se fosse successo ad una donna vi sareste lamentate E c stamm facenn? O ballett miezz piazza Duomo? Accirtiv uno a uno

TheMask @1TheMask

Quella che a toccato #Blanco nelle parti intime dovrebbe subire la stessa sorte di quello che diede “una pacca sul culo” alla giornalista, è sempre #molestia

blanco a piazza duomo

Aarnesss @aarnesss

Oh, ma tutto a posto? Voi che dite "se gli avesse dato fastidio, si sarebbe spostato" "stando a contatto col pubblico se lo sarebbe dovuto aspettare" è una violenza e basta. Mi suona tanto di quelle frasi "era vestita provocante, se l'è cercata" #Blanco

Caterina Collovati @CateCollovati

La mano sui genitali di #Blanco è quella di una schifosa senza rispetto.

Akua Boakye ???? @JayperryP

La novità: la molestia è tale solo se te ne lamenti.

AlteredComix @meltingmax

Se una fan tocca #Blanco, per l'avvocata Giulia Bongiorno è violenza sessuale. Se un alpino fa lo stesso con una barista, è una goliardata.

Io mi sono sempre chiesto chi mai abbia potuto dare una laurea a Giulia #Bongiorno.

Laime @laime26412002

Che tu sia uomo o donna, le mani le devi tenere a posto.

Nessuno ti da il diritto di palpeggiare parti intime.

Aurora ??@aurora6335

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 2

Il fatto che Blanco si avvicini durante le sue esibizioni, non vi autorizza a toccargli il cazzo.

Così come se una ragazza è in giro con una gonna voi non siete autorizzati a toccargli il sedere.

Tommaso Ranisi

@TommasoRanisi

Chiedo: cosa sarebbe successo se fosse successo al posto di #Blanco ad #Elodie, per dirne una? Ci sarebbero articoli di indignazione ovunque, rete compresa. Con solidarietà di artisti su storie Instagram ?

Watermelon @watermelonrec

Mettere la mano sul pacco di #blanco non è una molestia sessuale. Molestia sessuale è metterla sul culo di quella giornalista sportiva a Empoli. Perché Blanco è un uomo, mentre l’altra è donna. Viva la parità di genere.

