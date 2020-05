“GLI OCCHIALI DI SALVINI? SONO ORIGINALI, IN LINEA CON IL PERIODO” – ELISA ISOARDI A UN GIORNO DA PECORA: “SONO FELICE E NON INNAMORATA, MA LE COSE NON SONO DIRETTAMENTE PROPORZIONALI. IL CALO DELLA LEGA NEI SONDAGGI? MI DISPIACE, NON SO PERCHÉ, FORSE SARANNO GLI…”

Da “un Giorno da Pecora – Radio1”

“Sono felice e non innamorata, ma le cose non sono mica direttamente proporzionali...” A parlare è Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, che oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Durante questa quarantena ha avuto qualcuno che l'ha corteggiata online? “Appena sono state possibili le spedizioni di fiori me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani”.

Quanti gliene sono arrivati? “Diciamo mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, rose e margherite”. E cosa c'era scritto sui bigliettini che li accompagnavano? “Li ho persi, non so da chi mi siano arrivati...” Parliamo di politica: come mai la Lega è calata nei sondaggi? “Mi dispiace, non so perché. Saranno gli occhiali...” Il governatore della Campania De Luca ha ironizzato sul colore degli occhiali di Salvini...”Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo”, ha detto la Isoardi a Un Giorno da Pecora.

