“OGGI I NUOVI EROI DEL TENNIS SONO TUTTI IMPONENTI, MA SONO FATTI DI PORCELLANA, DOPO DUE TORNEI SONO GIA' DISTRUTTI" – LORY DEL SANTO VA A BRIGLIA SCIOLTA A “UN GIORNO DA PECORA” - RICHARD KRAJICEK FISICAMENTE ERA MASTODONTICO, SIAMO STATI ''INSIEME DUE ANNI E MEZZO. ERA UN TIRCHIONE, NON MI HA MAI FATTO UN REGALO, NEANCHE AL MIO COMPLEANNO. MANGIAVA SEI PIATTI A OGNI PASTO - BERRETTINI? CON LA SATTA SI DOVRÀ PUR DIVERTIRE...” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

lory del santo

“Sono a Los Angeles, mi sono svegliata alle 5 per vedere la partita di tennis Musetti contro Sinner e ho scoperto che Jannik si è infortunato. Questi nuovi eroi del tennis sono fatti di porcellana, una volta Nadal vinceva 14 Roland Garros di fila, questi invece dopo due tornei già sono distrutti...” A raccontarlo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la showgirl Lory Del Santo.

A proposito di tennis, lei è stata fidanzata con Richard Krajicek, vincitore di Wimbledon negli anni Novanta. “Siamo stati insieme due anni e mezzo, durante i quali vinse anche quel prestigioso torneo, lui avrà avuto 19 anni e io 36, ma sembrava più vecchio di me. Era un tirchione, non mi ha mai fatto un regalo, neanche al mio compleanno. Mi ricordo che mangiava sei piatti ad ogni pasto, un antipasto, due primi, due secondi ed un dolce, fisicamente era mastodontico. Oggi sono tutti così imponenti i tennisti, anche Berrettini lo è ad esempio”.

lory del santo

Berrettini non sta vivendo un buon momento di forma ed inoltre viene attaccato dagli hater che gli 'imputano' di perdere frequentemente a causa della sua relazione con Melissa Satta. “Lo so ma visto che è infortunato si dovrà pur divertire. Non sono d'accordo con questi attacchi - ha detto la showgirl a Rai Radio1 - non è vero però che sta male per colpa della Satta, che è una donna super atletica”.

Richard Krajicek Richard Krajicek Richard Krajicek