“OGGI RIAPRIAMO DI PIÙ IL PAESE” - MARIO DRAGHI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE MODIFICHERÀ LE REGOLE COVID PER QUARANTENE E SCUOLE: “VENIAMO INCONTRO ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE. VOGLIAMO LIMITARE L’USO DELLA DIDATTICA A DISTANZA E ELIMINIAMO LE RESTRIZIONI, ANCHE IN ZONA ROSSA, PER CHI È VACCINATO” - GREEN PASS ILLIMITATO PER CHI HA LA TERZA DOSE

DRAGHI, OGGI RIAPRIAMO DI PIÙ IL PAESE, SCUOLA IN PRESENZA

(ANSA) - "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, aprendo il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti Covid.

"Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo".

DRAGHI, INDICHEREMO CALENDARIO SUPERAMENTO RESTRIZIONI

(ANSA) - "Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell'evidenza scientifica, e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo il Consiglio dei ministri che modificherà le regole Covid per quarantene e Dad a scuola.

DRAGHI, REGOLE PIÙ SEMPLICI A SCUOLA, STOP ZONA ROSSA VACCINATI

(ANSA) - Sulla scuola "veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. I ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio queste misure. Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, aprendo il Consiglio dei ministri. "Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi c'è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato. Inoltre, la validità del green pass per chi ha tre dosi - oppure due dosi ed ha già avuto il Covid - diverrà indefinita".

DRAGHI, DATI VACCINI INCORAGGIANTI, VOGLIAMO ITALIA PIÙ APERTA

(ANSA) - "I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, aprendo il Cdm. (ANSA).

GREEN PASS ILLIMITATO DOPO TERZA DOSE DI VACCINO E NIENTE DIVIETI IN ZONA ROSSA: LA DECISIONE DEL GOVERNO

Green pass per vaccinati con tre dosi e guariti con due dosi senza scadenza e nuove regole sulla quarantena a scuola per non far andare in Dad i ragazzi vaccinati. Ma soprattutto eliminazione dei divieti anche in zona rossa per chi è vaccinato.

Sono questi i provvedimenti decisi dal governo durante il consiglio dei ministri presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il presidente del Consiglio: superiamo le restrizioni

È stato lo stesso premier ad annunciarlo: «Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi».

La zona rossa

Il governo ha deciso di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato. «Tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato», ha detto Draghi all'apertura del Consiglio dei ministri, che discuterà una norma secondo cui gli stranieri che entrano in Italia (vaccinati, con vaccini riconosciuti, o guariti; e se sono passati 6 mesi da ultima vaccinazione) possono accedere in alberghi e ristoranti anche dove è richiesta la terza dose vaccino con il tampone.

La scuola

Draghi ha parlato anche delle nuove norme sulla scuola, che saranno illustrate dai ministri Bianchi e Speranza e che sono anticipate qui.

«Oggi», ha detto Draghi, «ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo.

Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe».

