21 lug 2020 13:03

“OGGI PER ZANARDI INIZIA UN NUOVO PERCORSO” – IL CAMPIONE PARALIMPICO DIMESSO DALL’OSPEDALE E TRASFERITO IN CENTRO DI NEURO-RIABILITAZIONE VICINO LECCO. PER I MEDICI DI SIENA “LE CONDIZIONI CLINICHE SONO STABILI”. ERA RICOVERATO DAL 19 GIUGNO, IL GIORNO DELL’INCIDENTE...