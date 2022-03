“OGNI VOLTA CHE SI PARLA DI DAVID ROSSI MI RIMBOMBANO IN TESTA LE PAROLE DI QUELLA MAIL” - LA TESTIMONIANZA DELL’EX AD DI MPS, FABRIZIO VIOLA, ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULLA MORTE DEL MANAGER: “TEMEVA DI ESSERE ARRESTATO. DUE GIORNI PRIMA DELLA MORTE MI INVIÒ UNA MAIL CON SCRITTO ‘HELP’ E ‘STASERA MI SUICIDIO’”. VIOLA DICE DI NON AVER LETTO SUBITO IL MESSAGGIO PERCHÉ ERA A DUBAI. MA I CAPI SEGRETERIA DEI VERTICI SÌ: PERCHÉ NESSUNO DETTE L’ALLARME? E PERCHÉ LUI NON NE HA MAI CHIESTO CONTO?

«Quando oggi si parla di David Rossi mi rimbombano, non solo in testa, le parole scritte in quella email. Dopo 9 anni provo turbamento».

Sono molto sofferte le parole di Fabrizio Viola, ex amministratore delegato di Mps, mentre risponde alla commissione parlamentare d'inchiesta istituita per fare la luce sulla morte del capo della comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato dal terzo piano di Rocca Salimbeni, a Siena, la sera del 6 marzo 2013.

La mail a cui si riferisce Viola è quella, drammatica, che Rossi gli invia il 4 marzo alle 10.13 con oggetto «Help» e in cui c'è scritto: «Stasera mi suicido sul serio. Aiutatemi!». Il manager della comunicazione era fortemente turbato dopo la perquisizione subita per l'indagine sul crollo della banca: «Temeva di perdere il lavoro e di essere arrestato», conferma Viola.

Prima, ricordando che in quei giorni era a Dubai in vacanza con i figli, l'ex ad afferma: «Quel giorno mi ero collegato attraverso il Blackberry in una zona dove la connettività era instabile: sono entrato in un black out con Rossi durato circa 4 ore. Quella email non ricordo di averla vista quel giorno e ammetto anche che l'oggetto era tale che non si può dimenticare». Quella mail, come dichiarato da loro stessi, fu però letta da Valentino Fanti e Lorenza Pieraccini, i capi della segreteria dei vertici.

Perché nessuno dette un allarme? E perché l'ad Viola, che ripete di aver letto quella mail solo dopo la morte di Rossi, non ne ha mai chiesto conto ai suoi segretari? «Perché non mi sentivo di attribuire ai miei collaboratori una responsabilità che era solo mia», ribatte l'ex ad. E poi, riguardo l'ipotesi di omicidio sostenuta dalla famiglia di Rossi, Viola afferma: «Io un omicidio non riesco proprio a immaginarmelo.

Non ho avuto dubbi. È il giudizio che mi sono dato avendo letto le carte, considerando abbastanza improbabile che qualcuno riesca ad entrare in banca» e spingere una persona giù dalla finestra. L'ex top manager della banca più antica del mondo ricorda poi che «David godeva della sua stima e di quella del presidente Profumo» e che in quel periodo «le tensioni erano fortissime: ricevemmo minacce di morte, tanto da finire sotto scorta».

Durante l'audizione, durata tre ore, e in parte secretata, Viola spiega poi che, dopo la tragedia, Mps aveva proposto un'assunzione alla moglie di Rossi, Antonella Tognazzi («però rifiutata») e pure un «importante arrotondamento del Tfr» del marito.

Alla fine la banca propose «200 mila euro», come sostegno. Ma l'ex ad rammenta che, a un certo punto, gli si presentò l'avvocato della famiglia che chiedeva «svariate centinaia di migliaia di euro». Ma «me ne tirai subito fuori», perché «non avevo intenzione di negoziare un euro». A breve, davanti alla commissione, arriverà Alessandro Profumo. E presto dovrebbero essere organizzati anche alcuni faccia a faccia: il più importante sarà quello tra il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco e Nicola Marini, pm senese titolare dell'inchiesta.

